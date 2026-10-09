Mourinho lanza una declaración explosiva sobre la sanción financiera de Manchester City

En la Premier League, declarado culpable de infringir las reglas del fair play financiero, Manchester Citysigue siendo el centro de atención de la élite del fútbol mundial. José Mourinho, entrenador del Real Madrid, opinó con su característico sarcasmo sobre las prolongadas disputas legales y las posibles sanciones en Inglaterra.

En una entrevista con el famoso diario italiano Corriere dello Sport, el técnico portugués bromeó abiertamente diciendo que los procesos judiciales y las apelaciones podrían durar tanto que podría morir antes de que se anuncie una sentencia definitiva.

«En esta situación solo queda reír»: la irónica salida de Mourinho

José Mourinho afirmó que es difícil tomarse en serio el proceso judicial financiero más resonante del fútbol moderno:

Enfoque irónico: «En una situación así, solo queda reír. Creo que todos estamos esperando a ver qué pasa al final», comenzó diciendo el técnico;

Edad y plazos judiciales: «Pero teniendo en cuenta que ya tengo más de 60 años, necesitaré mucha suerte para seguir vivo cuando se dicte la sentencia final de este caso»;

Crítica a la burocracia: Mourinho condenó duramente la burocracia y las demoras en el fútbol inglés y en los tribunales deportivos internacionales.

Una cadena interminable de apelaciones

El experimentado entrenador, apodado «The Special One», describió sin rodeos el futuro escenario de la lucha legal:

Un proceso que se alarga: «Primero toman una decisión, luego el club presenta una apelación...»;

«Tendré 80 años»: «Para cuando terminen todos estos procesos, probablemente tendré 80 años», dijo, sugiriendo que los mecanismos de defensa del City podrían retrasar la conclusión del caso durante años.

Juicio histórico en la Premier League y posibles consecuencias

«Manchester City» enfrenta acusaciones de una magnitud sin precedentes en la historia del fútbol inglés:

Alcance de las acusaciones: El club está acusado de inflar artificialmente sus ingresos, ocultar gastos y violar sistemáticamente las reglas de la Premier League;

Amenaza de sanciones graves: Entre las posibles sanciones que se discuten están el descenso a una división inferior, la retirada de una cantidad récord de puntos e incluso la anulación de títulos de liga ganados anteriormente;

Batalla de apelaciones: La directiva de los «Citizens» ha manifestado que está dispuesta a defender su posición hasta el final, recurriendo ante los tribunales de arbitraje deportivo contra cualquier decisión condenatoria.

Esta declaración de Mourinho ha generado una gran resonancia en la comunidad futbolística, poniendo de relieve una vez más lo lento y complejo que es el sistema de disciplina financiera en el fútbol inglés.