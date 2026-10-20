«No hay lugar para el racismo»: ¿Por qué jugadores de 5 clubes rechazaron el gesto simbólico?

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«No hay lugar para el racismo»: ¿Por qué jugadores de 5 clubes rechazaron el gesto simbólico?

En la Premier League inglesa, durante los partidos de la jornada, la campaña «No Room for Racism» quedó marcada por situaciones inesperadas que llamaron la atención del público.

Según el reglamento de la competición, los jugadores debían arrodillarse al inicio del encuentro para mostrar solidaridad contra cualquier forma de racismo y discriminación. Sin embargo, 6 jugadores de cinco clubes diferentes de la Premier League se negaron abiertamente a realizar este gesto.

¿Quiénes son los 6 jugadores que se negaron a arrodillarse?

La lista de jugadores que mostraron su desacuerdo incluye varios nombres conocidos:

  • «Manchester City»: Marc Guéhi;

  • «Bournemouth»: Tyler Adams y Ryan;

  • «Leeds United»: Dominic Calvert-Lewin;

  • «Ipswich Town»: Issa Diop;

  • «Everton»: Ainsley Maitland-Niles.

Aunque no se arrodillaron, permanecieron de pie en el campo y aplaudieron para expresar su apoyo a la causa.

«No es solo un problema del fútbol»: El comentario contundente de Marc Guéhi

El defensa del «Manchester City» Marc Guéhi explicó su postura en detalle, señalando que la forma actual de la campaña no está dando los resultados esperados. Su declaración a la BBC generó un gran debate:

  • Reacción inicial: «Hace tiempo que no me arrodillo. Siempre aplaudo para mostrar lo que significa realmente este gesto;

  • La profundidad del problema: Sin embargo, creo que este no es un problema que solo concierna a los campos de fútbol, es un asunto mucho más amplio de la sociedad. El fútbol es solo una herramienta para transmitir el mensaje correcto a la gente;

  • La necesidad de cambiar el formato: Es bueno que la idea de esta campaña siga siendo importante. Pero podemos hacer mucho más en términos de acciones prácticas. Creo que es hora de revisar seriamente cómo debe llevarse a cabo esta campaña en el futuro», concluyó el jugador.

De los gestos simbólicos a las medidas prácticas

La tradición de arrodillarse, practicada en la Premier League durante varios años, es vista por muchos deportistas y expertos como una simple formalidad o un gesto vacío.

Estas acciones de las estrellas del fútbol demuestran que es hora de pasar de los gestos repetitivos a medidas legales reales y campañas de sensibilización más efectivas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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