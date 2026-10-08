Abdukodir Husanov se convierte en el futbolista postsoviético más caro de la Premier League

·9·Deportes
Abdukodir Husanov se convierte en el futbolista postsoviético más caro de la Premier League

El prestigioso portal especializado en la valoración del mercado de fichajes internacional, Transfermarkt ha en la Premier League inglesa actualizado el valor de mercado de los jugadores de países postsoviéticos. El defensa central de la selección nacional de Uzbekistán y del club Manchester City», Abdukodir Husanov ha consolidado su estatus como el jugador más caro entre los representantes de la CEI y antiguos países soviéticos que juegan en la Premier League.

Los analistas y expertos han fijado el precio de transferencia del talentoso defensa de 22 años en 50 millones de euros . Esta cifra es un récord absoluto no solo para Uzbekistán, sino para toda la historia del fútbol en Asia Central.

Una gran diferencia de 18 millones de euros con el perseguidor más cercano

El ranking de Transfermarkt demostró que Husanov ha superado significativamente a sus compañeros y competidores:

  • Segunda posición: El segundo lugar en la lista fue para el centrocampista del Brentford, el ucraniano Yegor Yarmolyuk. Su precio fue valorado en 32 millones de euros — la diferencia con Husanov es de exactamente 18 millones de euros;

  • La estrella que cierra el podio: El top 3 lo completa el portero del Liverpool, el talentoso guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili — su valor de mercado se fijó en 28 millones de euros ;

  • Representantes de Ucrania: El 4º puesto del ranking lo ocupa el lateral del Everton Vitaliy Mykolenko (25 millones de euros), y el 5º puesto lo ocupa Mykhailo Mudryk, quien fichó por el Tottenham (15 millones de euros).

Los 5 futbolistas más caros del espacio postsoviético en la Premier League:

  1. Abdukodir Husanov (Manchester City, Uzbekistán) — 50 millones de euros;

  2. Yegor Yarmolyuk (Brentford, Ucrania) — 32 millones de euros;

  3. Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Georgia) — 28 millones de euros;

  4. Vitaliy Mykolenko (Everton, Ucrania) — 25 millones de euros;

  5. Mykhailo Mudryk (Tottenham, Ucrania) — 15 millones de euros.

La carrera de Husanov en Manchester y sus estadísticas esta temporada

El rápido crecimiento del precio de Abdukodir Husanov en poco tiempo se explica por su sólido desempeño en el gigante inglés:

  • Fichaje de 40 millones: Tras llegar en enero de 2025 procedente del club francés Lens por 40 millones de euros, el defensa levantó la FA Cup y la Copa de la Liga en su primera temporada;

  • Minutos en la temporada actual: En la temporada 2026/2027, bajo la dirección de Pep Guardiola, ha disputado 6 partidos en todas las competiciones, sumando un total de 391 minutos y recibiendo una tarjeta amarilla.

Este ascenso meteórico del defensa no solo lo sitúa entre los más prometedores del fútbol inglés, sino que eleva el prestigio del fútbol uzbeko a un nuevo nivel mundial.

Abdukodir HusanovManchester CityTransfermarktPremier LeagueUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gritos de «¡De Zerbi, vete ya!»: la furia de los aficionados del TottenhamGritos de «¡De Zerbi, vete ya!»: la furia de los aficionados del Tottenham19 septiembre 21:44Los 10 talentos de la Premier League cuya valor de mercado se ha disparadoLos 10 talentos de la Premier League cuya valor de mercado se ha disparadoAyer 20:21«¡Estamos construyendo el mejor club del mundo!»: La impactante declaración del entrenador del Arsenal«¡Estamos construyendo el mejor club del mundo!»: La impactante declaración del entrenador del Arsenal17 septiembre 13:38«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko2 octubre 10:42El Chelsea inicia el movimiento por Husanov: Alonso pone al defensa uzbeko como objetivo principalEl Chelsea inicia el movimiento por Husanov: Alonso pone al defensa uzbeko como objetivo principal30 septiembre 20:27Se revela la razón principal del fichaje de Abdukodir Khusanov por el Manchester CitySe revela la razón principal del fichaje de Abdukodir Khusanov por el Manchester City26 septiembre 16:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?