El prestigioso portal especializado en la valoración del mercado de fichajes internacional, Transfermarkt ha en la Premier League inglesa actualizado el valor de mercado de los jugadores de países postsoviéticos. El defensa central de la selección nacional de Uzbekistán y del club Manchester City», Abdukodir Husanov ha consolidado su estatus como el jugador más caro entre los representantes de la CEI y antiguos países soviéticos que juegan en la Premier League.

Los analistas y expertos han fijado el precio de transferencia del talentoso defensa de 22 años en 50 millones de euros . Esta cifra es un récord absoluto no solo para Uzbekistán, sino para toda la historia del fútbol en Asia Central.

Una gran diferencia de 18 millones de euros con el perseguidor más cercano

El ranking de Transfermarkt demostró que Husanov ha superado significativamente a sus compañeros y competidores:

Segunda posición: El segundo lugar en la lista fue para el centrocampista del Brentford, el ucraniano Yegor Yarmolyuk. Su precio fue valorado en 32 millones de euros — la diferencia con Husanov es de exactamente 18 millones de euros;

La estrella que cierra el podio: El top 3 lo completa el portero del Liverpool, el talentoso guardameta georgiano Giorgi Mamardashvili — su valor de mercado se fijó en 28 millones de euros ;

Representantes de Ucrania: El 4º puesto del ranking lo ocupa el lateral del Everton Vitaliy Mykolenko (25 millones de euros), y el 5º puesto lo ocupa Mykhailo Mudryk, quien fichó por el Tottenham (15 millones de euros).

Los 5 futbolistas más caros del espacio postsoviético en la Premier League:

Abdukodir Husanov (Manchester City, Uzbekistán) — 50 millones de euros; Yegor Yarmolyuk (Brentford, Ucrania) — 32 millones de euros; Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Georgia) — 28 millones de euros; Vitaliy Mykolenko (Everton, Ucrania) — 25 millones de euros; Mykhailo Mudryk (Tottenham, Ucrania) — 15 millones de euros.

La carrera de Husanov en Manchester y sus estadísticas esta temporada

El rápido crecimiento del precio de Abdukodir Husanov en poco tiempo se explica por su sólido desempeño en el gigante inglés:

Fichaje de 40 millones: Tras llegar en enero de 2025 procedente del club francés Lens por 40 millones de euros, el defensa levantó la FA Cup y la Copa de la Liga en su primera temporada;

Minutos en la temporada actual: En la temporada 2026/2027, bajo la dirección de Pep Guardiola, ha disputado 6 partidos en todas las competiciones, sumando un total de 391 minutos y recibiendo una tarjeta amarilla.

Este ascenso meteórico del defensa no solo lo sitúa entre los más prometedores del fútbol inglés, sino que eleva el prestigio del fútbol uzbeko a un nuevo nivel mundial.