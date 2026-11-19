El prestigioso portal estadounidense Boxingnews24.com ha propuesto al boxeador uzbeko invicto de peso pesado Bakhodir Jalolov como el próximo rival para el ex campeón mundial Deontay Wilder . Esta iniciativa surgió tras la cancelación del combate del noqueador estadounidense contra el australiano Jai Opetaia, programado para el 11 de diciembre en Cardiff. Tras el anuncio de la lesión de Opetaia, los analistas señalaron al boxeador uzbeko como el sustituto más idóneo.

¿Por qué Bakhodir Jalolov es el mejor candidato?

Según los analistas, las características físicas, la experiencia internacional y los logros de Jalolov, de 32 años, encajan perfectamente para un combate de reemplazo a corto plazo. Un enfrentamiento entre el doble campeón olímpico (Jalolov) y el medallista de bronce de los Juegos de Pekín 2008 (Wilder) generaría un gran interés mediático sin necesidad de promociones artificiales.

Lo más importante es que nuestro compatriota está en plena forma:

Último combate: El 17 de octubre, en el famoso recinto The O2 de Londres, venció al británico Solomon Dacres por decisión unánime de los jueces tras diez asaltos.

Clasificación y forma: Jalolov se encuentra en excelente condición física, sin lesiones, ocupando el puesto 4 en los rankings de la IBF y la WBO, y el puesto 10 en el ranking del WBC.

Estadísticas de los boxeadores Bakhodir Jalolov Deontay Wilder Edad 32 años 41 años Récord profesional 18 victorias (15 KO), 0 derrotas Ex campeón mundial del WBC Estatura 201 cm (peso pesado natural) 201 cm Logros olímpicos Doble campeón olímpico Medallista de bronce en los JJ. OO. de 2008

Choque de estilos e intriga esperada

Boxingnews24 destaca que Jalolov (18–0, 15 KO) es zurdo, al igual que Jai Opetaia. Sin embargo, Wilder no se enfrentará a un rival de 90 kg que sube de peso crucero, sino a un peso pesado natural de 201 cm con una potencia de golpeo temible.

Los autores de la publicación señalan que, en el Reino Unido, en sus últimos combates contra Solomon Dacres y Agron Smakici, Jalolov fue criticado por priorizar la seguridad con un ritmo cauteloso, ya que sus rivales no representaban un peligro serio. Contra un Wilder de 41 años, esa «tranquilidad» es impensable: el estadounidense posee una derecha devastadora capaz de noquear en cualquier segundo. Por su parte, Wilder no podrá permitirse perder los primeros asaltos ante un rival con excelente control de distancia y una técnica superior.

¿Cómo crees que sería un combate entre Bakhodir Jalolov y Deontay Wilder el 11 de diciembre? ¿Podrá ganar nuestro compatriota? ¡Deja tu opinión en los comentarios!