Deontay Wilder se enfrentará a Martin Bakole el 11 de diciembre en Cardiff
El ex campeón mundial de peso pesado, el estadounidense Deontay Wilder y el representante de la República Democrática del Congo Martin Bakole se enfrentarán en un superevento que contará con las estrellas británicas Tyson Fury y Anthony Joshua . El anuncio oficial fue realizado en redes sociales por Arabia Saudita a través del presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Al-Sheikh.
El megaevento en Cardiff y el cambio de rival de Wilder
Fecha y lugar del combate: Gran noche de boxeo 11 de diciembre se llevará a cabo en el majestuoso Principality Stadium (Millennium Stadium) en Gales, y el choque Wilder-Bakole será uno de los combates principales (co-main event) de la velada.
La lesión de Opetaia y la opción de Bakhodir Jalolov: Inicialmente, el rival de Wilder iba a ser el australiano Jai Opetaia , pero fue retirado del torneo debido a una lesión en la mano. Según medios estadounidenses, el nombre del invicto boxeador uzbeko Bakhodir Jalolov fue discutido activamente como candidato principal, pero los organizadores finalmente optaron por Martin Bakole.
Últimos resultados de los boxeadores: Deontay Wilder ganó su último combate el 4 de abril en Londres contra el británico Derek Chisora por decisión dividida, mientras que Martin Bakole no ha peleado desde su empate en mayo de 2025 contra el nigeriano Efe Ajagba .
El ascenso de Bakhodir Jalolov en el ranking WBO y estadísticas
Nuestro compatriota Bakhodir Jalolov disputó su último combate profesional el 17 de octubre en Londres contra el local Solomon Dacres, ganando por decisión unánime tras derribar a su oponente en el 5º asalto. Tras este éxito, el boxeador uzbeko de 32 años subió tres puestos en el ranking WBO hasta alcanzar la 4ª posición .
Indicadores
Detalles
Récord de Bakhodir Jalolov
18 combates, 18 victorias (15 KO, sin derrotas)
Campeón WBO
Daniel Dubois
Top 4 del ranking WBO
1. Oleksandr Usyk, 2. Tyson Fury, 3. Anthony Joshua, 4. Bakhodir Jalolov
Fecha y lugar del evento en Cardiff
11 de diciembre, Principality Stadium (Cardiff, Gales)
Combates principales
Tyson Fury — Anthony Joshua / Deontay Wilder — Martin Bakole
¿Crees que si Bakhodir Jalolov hubiera enfrentado a Deontay Wilder, nuestro compatriota habría podido vencer al noqueador estadounidense?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen la carrera de la gloria del boxeo uzbeko, Bakhodir Jalolov!
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