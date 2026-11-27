El ex campeón mundial de peso pesado, el estadounidense Deontay Wilder y el representante de la República Democrática del Congo Martin Bakole se enfrentarán en un superevento que contará con las estrellas británicas Tyson Fury y Anthony Joshua . El anuncio oficial fue realizado en redes sociales por Arabia Saudita a través del presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Al-Sheikh.

El megaevento en Cardiff y el cambio de rival de Wilder