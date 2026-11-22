Gasperini ofrece una opinión inesperada tras la victoria por 5-1 de la Roma
El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, evaluó el desempeño de su equipo tras la contundente victoria (5-1) sobre el Parma en la 12ª jornada de la Serie A. Aunque Donyell Malen anotó un póker para los romanos, el experimentado técnico destacó que el marcador final no reflejaba la realidad del encuentro.
El partido Parma - Roma del 21 de noviembre terminó con una gran victoria visitante. Donyell Malen se convirtió en la figura del encuentro al marcar cuatro goles. Mario Hermoso también se sumó a la lista de goleadores. El único tanto de los locales fue obra de Almqvist.
A primera vista, el resultado de 5-1 muestra la superioridad absoluta de la Roma. Pero según Gasperini, el partido fue mucho más complicado de lo esperado.
« El marcador no muestra lo difícil que fue el partido »
Gasperini no ocultó su satisfacción por la victoria. Al mismo tiempo, elogió los movimientos del rival al inicio del partido y destacó que el Parma estaba bien preparado.
« Estoy muy satisfecho. Siempre hay incertidumbre cuando los jugadores se van con sus selecciones y regresan al club a última hora. Teníamos que continuar desde donde estábamos. »
« El resultado no refleja lo difícil que fue el encuentro. El Parma tenía muchas ganas de ganar y estaba en buena forma. Empezaron bien, y luego el curso del partido cambió. Fue un juego bastante igualado, el marcador no lo demuestra », dijo el entrenador.
De hecho, el regreso de los jugadores tras la fecha FIFA y la preparación rápida para el campeonato es un desafío especial para los entrenadores. Gasperini también señaló que esperaba de su equipo la misma consistencia que en partidos anteriores.
«Las dificultadestenemos la voluntad de superarlas »
El técnico de la Roma subrayó que, además de las acciones colectivas, la habilidad individual juega un papel importante en el fútbol. En su opinión, el equipo debe trabajar constantemente y reaccionar correctamente incluso en situaciones inesperadas.
« El fútbol tiene muchos aspectos: algunos colectivos, otros individuales. Nunca dejas de trabajar. Mientras intentábamos consolidar nuestra ventaja, encajamos un gol ridículo. Nuestro equipo reaccionó bien, lo cual es gratificante. »
« Creemos en nuestra capacidad para marcar. Incluso cuando enfrentamos dificultades, siempre tenemos la voluntad de superarlas y seguir adelante », declaró Gasperini, según recoge DAZN.
El póker de Malen adornó la victoria de la Roma
El gran protagonista del encuentro fue Donyell Malen. El delantero neerlandés encontró la red cuatro veces contra el Parma, logrando un póker. Mario Hermoso añadió otro gol a la contundente victoria de los romanos.
Como resultado, la Roma ganó 5-1 fuera de casa y sumó tres puntos importantes. Sin embargo, para Gasperini, más importante que el resultado es la capacidad del equipo para no perder la compostura en situaciones difíciles y estar listo para seguir luchando durante todo el partido.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…