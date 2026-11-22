El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, evaluó el desempeño de su equipo tras la contundente victoria (5-1) sobre el Parma en la 12ª jornada de la Serie A. Aunque Donyell Malen anotó un póker para los romanos, el experimentado técnico destacó que el marcador final no reflejaba la realidad del encuentro.

El partido Parma - Roma del 21 de noviembre terminó con una gran victoria visitante. Donyell Malen se convirtió en la figura del encuentro al marcar cuatro goles. Mario Hermoso también se sumó a la lista de goleadores. El único tanto de los locales fue obra de Almqvist.

A primera vista, el resultado de 5-1 muestra la superioridad absoluta de la Roma. Pero según Gasperini, el partido fue mucho más complicado de lo esperado.

« El marcador no muestra lo difícil que fue el partido »

Gasperini no ocultó su satisfacción por la victoria. Al mismo tiempo, elogió los movimientos del rival al inicio del partido y destacó que el Parma estaba bien preparado.