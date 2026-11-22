En la 12ª jornada del campeonato italiano, la Roma marcó 5 goles a domicilio contra el Parma, 5:1 logrando una contundente victoria. En el estadio Ennio Tardini, el goleador romano Malen anotó un póker.

El marcador se abrió en el minuto 39 con un remate preciso de Malen. Aunque Elpege Elpege (54') igualó al inicio de la segunda parte, los minutos siguientes fueron de dominio absoluto de la Roma: Malen marcó tres goles más (68', 77', 90'), mientras que Mora (71') también se sumó a la lista de goleadores.