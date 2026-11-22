Cinco goles fuera de casa y un recital: ¿Cómo ganó la Roma en el campo del Parma?
En la 12ª jornada del campeonato italiano, la Roma marcó 5 goles a domicilio contra el Parma, 5:1 logrando una contundente victoria. En el estadio Ennio Tardini, el goleador romano Malen anotó un póker.
El marcador se abrió en el minuto 39 con un remate preciso de Malen. Aunque Elpege Elpege (54') igualó al inicio de la segunda parte, los minutos siguientes fueron de dominio absoluto de la Roma: Malen marcó tres goles más (68', 77', 90'), mientras que Mora (71') también se sumó a la lista de goleadores.
Situación en la tabla
Tras esta victoria, la Roma dirigida por Gian Piero Gasperini alcanza los 30 puntos, ascendiendo al 2º puesto de la Serie A, acechando al líder, la Lazio (32 puntos). El Parma se queda con 8 puntos en la 17ª posición.
Estadísticas
Parma
Roma
Resultado final
1
5
Goles
Elpege (54')
Malen (39', 68', 77', 90'), Mora (71')
Posición / Puntos
17º puesto (8 puntos)
2º puesto (30 puntos)
Ficha del partido y alineaciones
Serie A. 12ª jornada. Parma — Roma 1:5. 21 de noviembre, Ennio Tardini. Goles: Elpege (54) — Malen (39, 68, 77, 90), Mora (71).
Roma: Svilar, Mancini, Balerdi (Ndicka, 56), Hermoso, Lulli (Wesley, 56), Cristante, Kone, Molina (Koulierakis, 83), Dybala (Soulé, 62), Mora (Pisilli, 83), Malen.
¿Crees que el póker de Malen y esta goleada a domicilio darán a la Roma el impulso necesario para luchar por el título contra la Lazio? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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