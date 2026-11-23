Bakhodir Jalolov participa en el congreso de World Boxing: encuentro con Golovkin
La estrella uzbeka del boxeo de peso pesado Bakhodir Jalolov participó en el congreso de World Boxing celebrado en la ciudad de Panamá. Durante el evento, se reunió con el presidente de la organización, el ex campeón mundial de boxeo Gennady Golovkin, con quien posó para una fotografía. La elección del representante de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboev, para un alto cargo durante el congreso también representa un hito importante para el boxeo del país.
Jalolov y Golovkin se reúnen en Panamá
El boxeador uzbeko Bakhodir Jalolov está participando en el congreso de World Boxing que se lleva a cabo en Panamá. Durante el evento, se reunió con el presidente de la organización, Gennady Golovkin.
Sports.kz informa que Jalolov publicó fotos y videos del congreso en su cuenta de Instagram. Las imágenes muestran al boxeador uzbeko y al dirigente deportivo kazajo conversando en los pasillos, además de posar juntos para las cámaras.
Gennady Golovkin es uno de los campeones mundiales más famosos del boxeo profesional en la categoría de peso mediano y actualmente lidera la organización World Boxing.
Mirshohid Tillaboev se convierte en vicepresidente de World Boxing
El congreso en Panamá concluyó con otro resultado significativo para el boxeo uzbeko. El secretario general de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboev, fue elegido vicepresidente de World Boxing.
El dirigente deportivo kazajo Rauan Igenev también fue nominado para este puesto. La elección de Tillaboev como vicepresidente es un evento relevante para la representación y la posición institucional de Uzbekistán en la organización internacional de boxeo.
Golovkin lidera la organización World Boxing
Gennady Golovkin se desempeña como presidente de World Boxing desde noviembre de 2025. Tras su exitosa carrera en el boxeo profesional, ha asumido una función clave en la gobernanza internacional del boxeo.
En el congreso de Panamá de Bakhodir Jalolov El encuentro con Golovkin y la elección de Mirshohid Tillaboev como vicepresidente son eventos destacados relacionados con la participación del boxeo uzbeko en la escena internacional.
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