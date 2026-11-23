La estrella uzbeka del boxeo de peso pesado Bakhodir Jalolov participó en el congreso de World Boxing celebrado en la ciudad de Panamá. Durante el evento, se reunió con el presidente de la organización, el ex campeón mundial de boxeo Gennady Golovkin, con quien posó para una fotografía. La elección del representante de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, Mirshohid Tillaboev, para un alto cargo durante el congreso también representa un hito importante para el boxeo del país.

Jalolov y Golovkin se reúnen en Panamá

El boxeador uzbeko Bakhodir Jalolov está participando en el congreso de World Boxing que se lleva a cabo en Panamá. Durante el evento, se reunió con el presidente de la organización, Gennady Golovkin.

Sports.kz informa que Jalolov publicó fotos y videos del congreso en su cuenta de Instagram. Las imágenes muestran al boxeador uzbeko y al dirigente deportivo kazajo conversando en los pasillos, además de posar juntos para las cámaras.