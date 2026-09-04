Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, realizó una visita sorpresa al centro de entrenamiento de Valdebebas en Madrid para reunirse con los jugadores y el cuerpo técnico de su antiguo equipo. Según Goal.com, durante este encuentro cordial, el experimentado técnico habló sobre sus planes estratégicos para preparar a la selección brasileña de cara a la Copa Mundial de 2030. Así lo informa Goal.com.

El exentrenador del Real Madrid no ocultó su alegría por regresar a un entorno familiar y mantuvo una charla cercana con los miembros del equipo antes del entrenamiento. Prestó especial atención a la condición física y a los procesos de recuperación de los jugadores brasileños del club merengue.

La fase de formación de una nueva generación

En opinión de Ancelotti, el ciclo del último Mundial marca el fin de una era para los brasileños. Por ello, ha comenzado un periodo de cambios profundos en la selección, donde la incorporación de jóvenes talentos se ha convertido en una prioridad.

En este proceso, el técnico puso especial énfasis en la situación actual de líderes como Vinícius Júnior, Endrick, Éder Militão y Rodrygo. También destacó que sigue de cerca a las jóvenes promesas que juegan no solo en España, sino también en Brasil y otras ligas europeas.

Los desafíos por delante

El objetivo principal del seleccionador de Brasil es construir un equipo potente y completo, capaz de competir contra cualquier rival para el Mundial 2030. El técnico reconoció el enorme potencial de los futbolistas de 20 a 21 años en la actualidad.

Los próximos partidos amistosos serán fundamentales para la formación de esta nueva generación y para poner a prueba el juego colectivo. Los pupilos de Ancelotti tienen previsto viajar a Australia a finales de septiembre para disputar dos encuentros en Townsville y Brisbane. Posteriormente, el equipo viajará a la India para jugar en Kolkata, partidos que servirán como una prueba importante para el cuerpo técnico.