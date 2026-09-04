Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030

·4·Deportes
Carlo Ancelotti revela los planes de Brasil para el Mundial 2030

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, realizó una visita sorpresa al centro de entrenamiento de Valdebebas en Madrid para reunirse con los jugadores y el cuerpo técnico de su antiguo equipo. Según Goal.com, durante este encuentro cordial, el experimentado técnico habló sobre sus planes estratégicos para preparar a la selección brasileña de cara a la Copa Mundial de 2030. Así lo informa Goal.com.

El exentrenador del Real Madrid no ocultó su alegría por regresar a un entorno familiar y mantuvo una charla cercana con los miembros del equipo antes del entrenamiento. Prestó especial atención a la condición física y a los procesos de recuperación de los jugadores brasileños del club merengue.

La fase de formación de una nueva generación

En opinión de Ancelotti, el ciclo del último Mundial marca el fin de una era para los brasileños. Por ello, ha comenzado un periodo de cambios profundos en la selección, donde la incorporación de jóvenes talentos se ha convertido en una prioridad.

En este proceso, el técnico puso especial énfasis en la situación actual de líderes como Vinícius Júnior, Endrick, Éder Militão y Rodrygo. También destacó que sigue de cerca a las jóvenes promesas que juegan no solo en España, sino también en Brasil y otras ligas europeas.

Los desafíos por delante

El objetivo principal del seleccionador de Brasil es construir un equipo potente y completo, capaz de competir contra cualquier rival para el Mundial 2030. El técnico reconoció el enorme potencial de los futbolistas de 20 a 21 años en la actualidad.

Los próximos partidos amistosos serán fundamentales para la formación de esta nueva generación y para poner a prueba el juego colectivo. Los pupilos de Ancelotti tienen previsto viajar a Australia a finales de septiembre para disputar dos encuentros en Townsville y Brisbane. Posteriormente, el equipo viajará a la India para jugar en Kolkata, partidos que servirán como una prueba importante para el cuerpo técnico.

Carlo AncelottiSelección de BrasilReal MadridMundial 2030Noticias de Fútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmUn jugador de críquet cerca de un récord tras correr 100 kmHoy, 09:11Mahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaMahmud Mahamadjonov fichado por el Dinamo Majachkalá — Un nuevo trampolín hacia EuropaHoy, 05:54La caza de estrellas no termina: Los agentes libres más famosos sin clubLa caza de estrellas no termina: Los agentes libres más famosos sin clubHoy, 05:48Mirjalol Qosimov: sobre la victoria ante «Khorezm» y las ocasiones desperdiciadasMirjalol Qosimov: sobre la victoria ante «Khorezm» y las ocasiones desperdiciadasHoy, 05:43El Lugano vence al Servette y se coloca líder: detalles del partidoEl Lugano vence al Servette y se coloca líder: detalles del partidoHoy, 05:38Sindarov da una evaluación inesperada de las emociones de GukeshSindarov da una evaluación inesperada de las emociones de GukeshAyer, 23:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)