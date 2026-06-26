Arda Guler: «Jugué muy mal, las críticas son justas»

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Arda Guler: «Jugué muy mal, las críticas son justas»

El centrocampista de la selección de Turquía, Arda Guler, se expresó duramente sobre su juego y la participación de su equipo en el torneo tras la victoria por 3-2 contra Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

A pesar de haber marcado un gol contra Estados Unidos y de haber sido nombrado el mejor jugador del partido, el futbolista de 21 años admitió que no estaba satisfecho con su actuación.

«Jugué muy mal. Todo lo que digan los críticos es cierto. En general, Turquía tuvo un torneo muy malo. Como resultado, tuvimos que terminar prematuramente nuestra participación en la competición», dijo Guler.

El centrocampista del Real Madrid destacó que espera sacar las conclusiones correctas de los errores cometidos durante el torneo y cambiar la situación en el futuro.

«Espero que a partir de ahora podamos corregirlo todo. Se dijo que mi estado anímico no era bueno antes del partido contra Estados Unidos. Estoy preparado para cualquier crítica. Todas son justas», citó la publicación The Touchline.

Cabe recordar que la selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, terminó cuarta en el grupo D con 3 puntos, quedando eliminada de la Copa del Mundo en la fase de grupos.

La victoria contra Estados Unidos fue el único éxito de los turcos en el torneo. Sin embargo, este resultado no fue suficiente para que el equipo avanzara a la fase de eliminatorias.

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Shuhrat Razzakov
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