La Federación Turca de Fútbol (TFF) Vincenzo Montella ya ha identificado al candidato principal para tomar las riendas del equipo nacional tras su destitución. Según informó el reconocido insider y periodista deportivo Nicolò Schira en su cuenta de X, la federación está considerando seriamente la candidatura de la leyenda del fútbol turco, quien actualmente dirige con éxito al Shakhtar Donetsk: Arda Turan para el puesto.

Las fuentes estiman que la probabilidad de que el técnico de 39 años sea nombrado es muy alta.

Dos cargos al mismo tiempo: detalles de un esquema inusual

Según la información proporcionada por uno de los medios influyentes de Turquía, NTV Spor las negociaciones se llevan a cabo en un formato inusual y poco común:

La condición de no dejar el Shakhtar: Arda Turan podría trabajar simultáneamente tanto en la selección nacional como en el Shakhtar sin cesar sus actividades en el club;

Serie ganadora en el club: El técnico dirige al gigante ucraniano desde 2025 y ha demostrado su potencial como entrenador al ganar rápidamente el título de la Premier League de Ucrania con el Shakhtar;

Confianza de la federación: La directiva confía en que la visión moderna, el entusiasmo y el conocimiento profundo del entorno interno de la selección nacional de Arda Turan permitirán recuperar rápidamente a un equipo en crisis.

Ex capitán y leyenda viva del equipo

Arda Turan fue líder y capitán durante muchos años vistiendo la camiseta de la selección nacional:

La marca de los cien: Ha disputado 100 partidos oficiales con la selección nacional de Turquía;

Enorme eficacia: En dichos encuentros, el centrocampista marcó 16 goles y dio 25 asistencias (asistencias), siendo el motor principal del equipo;

Reputación internacional: Su vasta experiencia acumulada en clubes de élite como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona refuerza aún más su credibilidad como entrenador.

El vacío tras la era Montella

La Federación Turca de Fútbol destituyó oficialmente al entrenador italiano Vincenzo Montella el 9 de octubre. Las cuatro derrotas consecutivas en la fase de grupos de la Liga de Naciones y la imposibilidad de clasificarse para los play-offs del Mundial 2026 fueron las razones principales para no renovar el contrato del técnico italiano.

Si las negociaciones entre la federación y Arda Turan concluyen con éxito, se espera que el regreso del ex capitán al puesto de seleccionador marque el inicio de una nueva era con espíritu nacional en el fútbol turco.