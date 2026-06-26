Montella: «Mis jugadores no merecían tales críticas»

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Montella: «Mis jugadores no merecían tales críticas»

El seleccionador de la selección nacional de Turquía, Vincenzo Montella, compartió sus impresiones tras la victoria por 3-2 contra Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El técnico italiano destacó que el equipo demostró que podía cambiar el rumbo del partido incluso en una situación difícil. Montella atribuyó esto a que los jugadores entendían perfectamente qué hacer en el campo.

«Si no fuéramos un equipo que sabe lo que hace, no habríamos podido cambiar el desarrollo del encuentro», afirmó.

El seleccionador no ocultó que considera injustas las duras críticas dirigidas a los jugadores durante el torneo.

«Creo que mis jugadores no merecían críticas tan severas. Por eso estoy muy feliz de que hayan logrado esta victoria», añadió Montella.

El técnico expresó su esperanza de que Turquía no tenga que esperar muchos años más para clasificar a la próxima Copa del Mundo.

«Espero que Turquía no tenga que esperar otros 24 años para volver a clasificar a la Copa del Mundo», citó el periodista Ibrahim Haskoloğlu las palabras de Montella.

Cabe recordar que, a pesar de vencer a Estados Unidos, la selección de Turquía terminó la fase de grupos en última posición con 3 puntos y no logró el pase a los play-offs.

Vincenzo MontellaTurquíaEE. UU.Ibrahim Haskoloğlu
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Shuhrat Razzakov
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