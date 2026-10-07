Ronaldo se pronuncia sobre las tensiones en la selección y los hechos con Jesus

Cristiano Ronaldo ha aclarado personalmente los hechos ocurridos con el entrenador Jorge Jesus durante la última concentración de la selección nacional de Portugal. La estrella portuguesa afirmó que había acordado un plan claro con el entrenador, pero que dicho plan cambió el día del partido contra Noruega. Lo más importante, Ronaldo destacó que Jesus le había dicho que jugaría 30 minutos, pero finalmente no lo hizo entrar al campo.

Ronaldo decidió no mantener estos hechos en el ámbito interno. Expresó su deseo de explicar directamente, en primera persona, lo sucedido durante la concentración de la selección.

Ronaldo incluso tenía preparada una carta sobre su salida

Según Ronaldo, planeaba poner fin a su carrera internacional con Portugal después de la Copa del Mundo 2026 y tenía preparada una carta dirigida al pueblo portugués.

«Había preparado una carta para el pueblo portugués después de la Copa del Mundo 2026. Contenía las palabras que quería decir a nuestra gente en el momento en que dejara definitivamente la selección. La carta sigue en mi poder».

Sin embargo, la situación cambió después.

Mientras viajaba en el avión de regreso de Estados Unidos tras la Copa del Mundo, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol pidió a Ronaldo que reconsiderara su decisión de abandonar la selección.

El presidente manifestó que la federación quería que Ronaldo permaneciera en el equipo.

La elección del nuevo entrenador también se discutió con Ronaldo

Posteriormente, el presidente de la federación pidió la opinión de Ronaldo sobre el candidato a nuevo entrenador.

Él dijo que se estaban considerando varios candidatos, pero no reveló sus nombres.

Ronaldo dio su opinión, afirmando que uno de los candidatos potenciales sería la decisión correcta.

Por eso, cuando el nuevo entrenador fue presentado oficialmente, Ronaldo se mostró satisfecho con la decisión.

«Fue la elección correcta y los resultados lo confirman».

Sin embargo, poco después, surgió una situación de grave desacuerdo entre Ronaldo y Jesus.

Jesus explicó su plan preciso a Ronaldo

Jesus quiso reunirse con Ronaldo en persona. Las partes se reunieron en el complejo «Cidade do Futebol». En ese momento, el club de Ronaldo realizaba allí su pretemporada.

Según Ronaldo, la reunión transcurrió en un ambiente tranquilo.

Jesus le dijo que confiaba en él, que su participación era importante para el plan del equipo, e incluso presentó un plan preciso para la participación de Ronaldo en la selección.

Según este, Ronaldo debía jugar los primeros y últimos partidos, y se debían realizar varios cambios durante los encuentros, teniendo en cuenta su condición física.

Lo más interesante es que Jesus propuso a Ronaldo no viajar a los partidos en Noruega y Dinamarca.

Según el plan, Ronaldo debía participar en el primer partido, luego quedarse en Portugal y unirse al equipo antes del encuentro en el «Dragão».

Ronaldo rechazó la propuesta

La estrella portuguesa no aceptó esta opción.

«Rechacé la propuesta de inmediato. Tenía claro que no podía aceptar esa decisión. No se trataba de no jugar los partidos fuera de casa. Como capitán, debía estar con la selección».

Para Ronaldo, el asunto no tenía que ver solo con la carga de trabajo o la condición física.

Consideraba importante estar con el equipo como capitán.

«Quedarme en Portugal no habría sido un buen ejemplo de mi parte».

Según Ronaldo, Jesus terminó estando de acuerdo con su opinión.

Hubo otra conversación un día antes de la concentración

Un día antes del inicio de la concentración de la selección, Jesus visitó una vez más la casa de Ronaldo en Lisboa.

Ronaldo dijo que esta charla también fue tranquila y que los principios acordados en agosto se mantuvieron sin cambios.

Luego, Ronaldo jugó en el partido en «Alvalade». Cuando fue sustituido, no lo tomó como un problema.

Incluso entregó el brazalete de capitán a Bruno Fernandesél mismo.

En ese momento, Ronaldo ni siquiera imaginaba que podría estar viviendo sus últimos días en la selección.

«Aquel día, lo más importante para mí era la victoria de nuestro equipo. La victoria siempre es buena, y ganar para Portugal y para tu país es aún más importante».

Pero en el siguiente partido, la situación cambió drásticamente.

Una exigencia inesperada en el partido contra Noruega

El día del partido contra Noruega, durante el almuerzo, uno de los asistentes de Jesus se acercó a Ronaldo para decirle que el entrenador quería hablar con él.

Fue en esa charla donde se reveló el aspecto más inesperado para Ronaldo.

Jesus le pidió que estuviera listo para jugar 30 minutos en el campo.

Ronaldo se sorprendió.

Porque, según él, según el acuerdo previo, no debía jugar en absoluto contra Noruega y debía prepararse para el siguiente partido en el «Dragão».

«Me quedé totalmente sorprendido. Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, estaba con mis compañeros como siempre y pensaba que no jugaría nada ese día».

A pesar de ello, Ronaldo aceptó la petición del entrenador.

«Debía estar listo para jugar 30 minutos»

Ronaldo realizó ejercicios de calentamiento desde el inicio de la segunda parte.

Esperó para entrar al campo, observando cómo pasaban los minutos.

Pero el llamado nunca llegó.

Según Ronaldo, fue precisamente en ese punto donde se rompió el acuerdo previo.

«Todo el mundo sabe lo que pasó después. Calenté desde el inicio de la segunda parte, vi pasar los minutos, pero no fui llamado para entrar al campo».

Luego, expresó la conclusión más contundente de su declaración:

«En resumen, el entrenador no cumplió su promesa».

La pregunta principal tras la declaración de Ronaldo

Ronaldo explicó toda la cadena de eventos desde su punto de vista: planeaba dejar la selección, el presidente de la federación lo convenció de quedarse, se reunió con el nuevo entrenador, llegó a un acuerdo sobre su rol en el equipo y luego ese plan cambió antes del partido contra Noruega.

Más importante aún, Ronaldo demostró que no intentó oponerse a la decisión del entrenador. Incluso aceptó el primer plan de Jesus y consideró que estar con el equipo era una prioridad.

Sin embargo, según su interpretación, la situación tomó un giro diferente el día del partido contra Noruega.

Le dijeron que estuviera listo para jugar 30 minutos, calentó, pero no entró al campo.

Por eso, Ronaldo considera este hecho no como una simple decisión táctica, sino como una promesa acordada que no se cumplió.

La mayor estrella del fútbol portugués ha dejado clara su postura. Ahora, toda la atención se centrará en cómo reacciona Jorge Jesus a estos acontecimientos.