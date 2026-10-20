Sanción inesperada: Cristiano Ronaldo suspendido por abandonar la concentración de la selección

·94·Deportes
Sanción inesperada: Cristiano Ronaldo suspendido por abandonar la concentración de la selección

Un conflicto inesperado y sensacionalista ha surgido en torno a la selección nacional de Portugal. Según el prestigioso diario Record , la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha tomado la decisión oficial de suspender al capitán y líder del equipo, Cristiano Ronaldo, por un periodo de 30 días de toda actividad futbolística.

Además, el comité disciplinario ha impuesto una multa simbólica de 255 euros al delantero de 41 años por incumplir las normas y abandonar la concentración sin autorización.

«Abandonó la concentración»: ¿Qué ocurrió realmente?

Esta decisión disciplinaria sin precedentes fue provocada por una situación confusa ocurrida en el marco de la Liga de Naciones:

  • Demarche antes del partido contra Dinamarca: El incidente ocurrió en la víspera del partido contra Dinamarca (4-2) correspondiente a la 3ª jornada de la Liga de Naciones. Ronaldo abandonó inesperadamente la concentración antes del importante encuentro;

  • La postura del entrenador: Aunque el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, declaró a la prensa que no existía ningún conflicto ni disputa interna, la realidad es que la situación se volvió mucho más tensa;

  • Negociaciones de reconciliación: Según los informes, Jesus ha aceptado reunirse personalmente con el jugador estrella para resolver los malentendidos y restablecer la relación.

La historia única de Ronaldo en la selección

La suspensión de Cristiano Ronaldo de la selección nacional ha sido un golpe inesperado para la comunidad futbolística mundial:

  • 23 años de lealtad: El delantero ha defendido los colores de Portugal ininterrumpidamente desde 2003, rompiendo récords nacionales;

  • Títulos históricos: Fue campeón de Europa en 2016 con la camiseta nacional y ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones;

  • Futuro incierto: La suspensión de 30 días plantea numerosas dudas sobre el futuro de Ronaldo en la selección y su colaboración con el técnico Jorge Jesus.

Cristiano RonaldoFederación Portuguesa de FútbolLiga de NacionesSuspensiónPortugal
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Noche dramática en el aeropuerto: Jesus y Proença no pudieron evitar la salida de RonaldoNoche dramática en el aeropuerto: Jesus y Proença no pudieron evitar la salida de Ronaldo1 octubre 13:13Suspensión de hasta 6 meses y multa: Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por abandonar la selecciónSuspensión de hasta 6 meses y multa: Cristiano Ronaldo podría ser sancionado por abandonar la selección1 octubre 11:57¿Qué sanciones le esperan a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección sin permiso?¿Qué sanciones le esperan a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de la selección sin permiso?8 octubre 08:40Cristiano Ronaldo podría ser suspendido tras abandonar la concentración de PortugalCristiano Ronaldo podría ser suspendido tras abandonar la concentración de Portugal1 octubre 11:18¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?¿Cómo respondió Jorge Jesus a la explosiva declaración de Cristiano Ronaldo?7 octubre 13:00El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en dudaEl futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en duda5 octubre 16:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos