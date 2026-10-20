Sanción inesperada: Cristiano Ronaldo suspendido por abandonar la concentración de la selección

Un conflicto inesperado y sensacionalista ha surgido en torno a la selección nacional de Portugal. Según el prestigioso diario Record , la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha tomado la decisión oficial de suspender al capitán y líder del equipo, Cristiano Ronaldo, por un periodo de 30 días de toda actividad futbolística.

Además, el comité disciplinario ha impuesto una multa simbólica de 255 euros al delantero de 41 años por incumplir las normas y abandonar la concentración sin autorización.

«Abandonó la concentración»: ¿Qué ocurrió realmente?

Esta decisión disciplinaria sin precedentes fue provocada por una situación confusa ocurrida en el marco de la Liga de Naciones:

Demarche antes del partido contra Dinamarca: El incidente ocurrió en la víspera del partido contra Dinamarca (4-2) correspondiente a la 3ª jornada de la Liga de Naciones. Ronaldo abandonó inesperadamente la concentración antes del importante encuentro;

La postura del entrenador: Aunque el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, declaró a la prensa que no existía ningún conflicto ni disputa interna, la realidad es que la situación se volvió mucho más tensa;

Negociaciones de reconciliación: Según los informes, Jesus ha aceptado reunirse personalmente con el jugador estrella para resolver los malentendidos y restablecer la relación.

La historia única de Ronaldo en la selección

La suspensión de Cristiano Ronaldo de la selección nacional ha sido un golpe inesperado para la comunidad futbolística mundial: