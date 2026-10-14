Europa en la Liga de Campeones comenzaron los partidos de la 2ª jornada. En esta ronda de la competición, el club azerbaiyano Sabah recibió en su campo al equipo de Praga Slavia y logró una victoria sólida por 2-0, abriendo una nueva página en la historia del club.

El centrocampista uzbeko Umarali Rakhmonaliyev jugó el partido completo con el equipo de Bakú, desde los primeros minutos hasta el pitido final, contribuyendo significativamente a esta victoria histórica.

En otro partido interesante de la jornada, el club de Lisboa Sporting derrotó al equipo de Lens en Francia por una diferencia de dos goles.

Sabah — Slavia: El éxito histórico de los de Bakú

Sabah no dejó ninguna oportunidad a su rival en el partido organizado ante sus aficionados:

Goles decisivos: Al inicio de la segunda parte, en el minuto 49, Parris abrió el marcador, y cerca del final del encuentro, en el minuto 88, Mikels marcó el segundo gol, sellando el resultado final (2-0);

La actuación sólida de Rakhmonaliyev: El centrocampista uzbeko estuvo activo en el centro del campo durante los 90 minutos, asegurando una conexión sólida entre las líneas defensiva y ofensiva de su equipo;

Alineación del Sabah: Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rakhmonaliyev, Parris (Mbina, 73), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86), Mikels;

Alineación del Slavia: Markovich, Holes (Suleyman, 62), Nguessan (Kubiak, 75), Zima, Sturm, Sadilek, Moses, Vlchek, Provod, Ayaosi, Chory.

Lens — Sporting: Los lisboetas mostraron un juego sólido fuera de casa

En el duelo disputado en Francia, los portugueses se impusieron sobre los locales:

Resultado del partido: 0:2;

Goleadores: En el minuto 22, Suarez adelantó a su equipo con un gol rápido, y en el minuto 74, Doumbia anotó el segundo tanto, asegurando la victoria del Sporting;

Alineación del Lens: Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdelhamid, Cuisance, Haïdara, Udol, Thomasson, Kadile, Ivanovic;

Alineación del Sporting: Pereira, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Altimira, Simoes, Catamo, Doumbia, Irankunda, Suarez.

Tras estas victorias, el Sabah y el Sporting mejoraron sus posiciones en la tabla de la competición.