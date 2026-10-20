Controversia arbitral: Ilgiz Tantashev suspendido tras pitar un penalti injusto ignorando al VAR

Se ha emitido una conclusión oficial sobre las polémicas decisiones arbitrales ocurridas en uno de los partidos centrales de la Superliga de Uzbekistán. El 20 de octubre, se llevó a cabo una reunión de análisis especial a través de Zoom con la participación de representantes del Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán (UFA), la Liga de Fútbol Profesional (PFL) y el club de fútbol Pakhtakor.

Durante la reunión, se examinaron las serias objeciones presentadas por el club Pakhtakor y se confirmó oficialmente que el árbitro FIFA Ilgiz Tantashevcometió una serie de errores graves que influyeron directamente en el resultado del partido.

Los errores principales de Tantashev: un penalti rechazado por el VAR y una tarjeta roja no mostrada

El nuevo jefe de la UFA, Farhod Abdullayev, estudió en detalle las situaciones polémicas y tomó una decisión sobre los siguientes puntos clave:

Penalti injusto señalado contra la advertencia del VAR: Se reconoció que el penalti de 11 metros señalado contra Pakhtakor en la jugada más crítica fue incorrecto. Aunque el árbitro VAR Firdavs Norsafarov insistió en que no era penalti, Ilgiz Tantashev mantuvo su decisión errónea tras revisar la repetición en el monitor;

Vanya Ilich debió ser expulsado antes: Al inicio del partido, Vanya Ilich debió recibir tarjeta amarilla por una falta sobre su rival Doston Hamdamov. Por lo tanto, la amonestación recibida en el minuto 58 debió resultar en su segunda tarjeta amarilla y expulsión del campo (cuando Pakhtakor ganaba 1-0);

El codazo de Hamraliyev: En la segunda parte, la acción de Muhammadqodir Hamraliyev usando el codo contra Abdurauf Bo‘riyev fue evaluada como una falta merecedora de tarjeta amarilla, aunque no llegara a ser roja.

¿Qué sanción recibirá el árbitro FIFA?

Según el servicio de prensa del club Pakhtakor, se planteó directamente la pregunta sobre el futuro del árbitro que tomó decisiones injustas:

«A la pregunta de qué medidas se tomarán contra él, los representantes de la UFA respondieron: “No lo verán en el campo en mucho tiempo”», señala el comunicado oficial del club.

Esta decisión es una medida disciplinaria firme del Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán para mejorar la calidad y transparencia del arbitraje, lo que significa que Ilgiz Tantashev ha sido suspendido de dirigir partidos oficiales por tiempo indefinido.