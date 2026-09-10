Tras la derrota de ayer, Mirjalol Qosimov: «¡Dibujaron la línea del VAR desde atrás, es una vergüenza!»

Superliga de UzbekistánEn el partido central de la 21ª jornada disputado en Olmaliq, el equipo del AGMK perdió 1-3 ante el club Pakhtakor de Taskent. Aunque los locales mostraron un juego intenso, ofensivo y atractivo, creando innumerables situaciones de peligro, terminaron perdiendo de nuevo. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del AGMK, Mirjalol Qosimov, participó y realizó declaraciones extremadamente duras y emocionales sobre las decisiones arbitrales, las situaciones dudosas en las líneas del VAR, los errores de los jugadores y las críticas sobre su posible dimisión. Entonces, ¿con qué frase de una película famosa se burló Qosimov del sistema VAR, cuál es la «vieja dolencia» del AGMK y cómo respondió a quienes dicen que el entrenador ha dejado de progresar? Al final del artículo, les presentamos todos los detalles sobre la intriga principal: el plan del equipo para entrar en el podio y el principio firme de Mirjalol Qosimov.

«Las leyes del juez»: El escándalo de las líneas del VAR y el gol anulado

Mirjalol Qosimov reaccionó con ironía y una fuerte protesta ante la decisión arbitral que influyó seriamente en el destino del partido:

Fuera de juego dudoso: El entrenador dijo que no entendía en absoluto bajo qué base los árbitros señalaron fuera de juego en el momento en que el equipo había encontrado fuerzas para marcar;

Cita irónica de película: «Me mostraron una imagen. Ya saben, esa película: "Señor juez, ¡las leyes que ustedes hacen se aplican a todo!". Me sorprendió que dibujaran la línea del VAR desde atrás», protestó el especialista;

Cámaras y exigencia de verdad: Qosimov subrayó abiertamente que tales decisiones arruinan el ánimo de los aficionados en el estadio y el trabajo de los jugadores que soportan una gran carga física, y que las líneas deberían trazarse más cerca de la realidad;

Superioridad del rival: Reconociendo que el Pakhtakor aprovechó el 100% de sus ocasiones, el entrenador felicitó al rival por la victoria y le deseó suerte en los partidos de la Liga de Campeones de la AFC.

«No sé, es la primera vez que veo algo así. Creo que si ha salido una nueva ley, quizás no me he enterado, puede que estemos desactualizados. Pero es muy vergonzoso, no lo entiendo», dijo Mirjalol Qosimov.

«Vieja dolencia» y gol fallado a 3 metros: La serie de puntos perdidos

El mentor del AGMK declaró que el problema principal del equipo no es la defensa o el estilo de juego, sino precisamente la conversión de las ocasiones en goles:

Ocasiones no aprovechadas: Durante el partido, el AGMK creó decenas de ocasiones de gol que fácilmente les habrían permitido tomar la delantera;

Situación que pudo ser un punto de inflexión: Con el marcador 0-2, Nodir Abdurazzoqov no pudo marcar a puerta vacía desde una distancia de 3 metros;

Mala racha desde agosto: El entrenador recordó con pesar que la pérdida de puntos comenzó con el partido contra el Nasaf, y luego se desperdiciaron situaciones claras contra el Dinamo, Surkhon y Bukhara.

Respuesta absoluta a los críticos: «¡No vivo según la opinión de los demás!»

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados y expertos del fútbol uzbeko es la reacción del entrenador ante los rumores de que «Mirjalol Qosimov ha dejado de progresar, el club necesita sangre nueva» tras las consecutivas pérdidas de puntos del AGMK. La conclusión más importante es que, Mirjalol Qosimov declaró firmemente que no presta ninguna atención a la opinión de los críticos y que no se desviará de su camino. «Cada uno tiene su opinión personal. La lengua no tiene huesos, todo el mundo es experto a su manera. Pero por alguna razón ellos mismos no trabajan, todo parece fácil desde fuera. No vivo según la opinión de los demás», respondió el entrenador. Qosimov subrayó firmemente que está satisfecho con el juego ofensivo mostrado por el equipo y que el objetivo sigue siendo el mismo: las medallas de la Superliga y una plaza en el podio al final de la temporada.

¿En su opinión, Mirjalol Qosimov tiene razón respecto al arbitraje y las líneas del VAR, o el problema reside únicamente en la incapacidad de los jugadores del AGMK para aprovechar las ocasiones? ¿Qué opina de las críticas de que «Mirjalol Qosimov ha dejado de progresar»? ¿El AGMK realmente necesita un nuevo entrenador? ¡Deje sus comentarios y comparta este análisis de la candente rueda de prensa del fútbol uzbeko con sus allegados y aficionados al fútbol!