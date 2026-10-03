¡Redada urgente en la sala VAR! Comienzan las detenciones masivas en el fútbol turco

Un nuevo gran escándalo arbitral estalla en el fútbol europeo. Según informa el prestigioso diario francés L'Équipe , varias personas involucradas en la manipulación de las designaciones arbitrales y la falsificación de sus clasificaciones en la Federación Turca de Fútbol han sido detenidas.

En el marco de la investigación, las fuerzas del orden irrumpieron en la sede de la federación y realizaron registros exhaustivos, incluso en las salas secretas donde operan los árbitros asistentes de vídeo (VAR).

Falsificación de documentos y robo de datos personales

Según la investigación, los detenidos intervinieron ilegalmente en el sistema de gestión de árbitros de fútbol. Se enfrentan a cargos formales por los siguientes delitos graves:

Falsificación de documentos: Influencia artificial en las actividades arbitrales mediante la falsificación de documentos e informes oficiales.

Abuso de confianza: Uso de las facultades del cargo con fines malintencionados.

Violación de base de datos: Acceso ilegal a datos personales y registros confidenciales relacionados con el arbitraje.

En el centro de la redada: el centro VAR de Estambul

La investigación se centra principalmente en cómo se formó la clasificación oficial de los árbitros y cuán justa fue la designación de los colegiados para los partidos importantes:

Como parte de la investigación rápida, la policía y los servicios especiales acudieron a la sede de la Federación Turca de Fútbol en Estambul para examinar todas las bases de datos electrónicas y en papel sobre el trabajo arbitral.

En particular, el minucioso registro realizado en la sala VAR , donde se revisan las situaciones polémicas, demuestra la gravedad del asunto.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre los detenidos y los nombres de los clubes implicados en este escándalo.