Árbitros uzbekos dirigirán el partido entre Paraguay y Francia

El equipo arbitral encabezado por el colegiado FIFA uzbeko Ilgiz Tantashev ha sido designado para el encuentro entre Paraguay y Francia, clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tantashev contará con la ayuda de los árbitros asistentes Andrey Sapenko y Timur Gaynullin. De este modo, los árbitros uzbekos también actuarán en la fase de eliminación directa del Mundial.

El partido se disputará el 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos. El encuentro coincidirá con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Por este motivo, se espera la asistencia de altos cargos gubernamentales del país en el estadio.