Tras el choque de la séptima jornada de La Liga entre el Atlético y el Real Madrid,un enorme escándalo estalló en torno a las decisiones arbitrales, sacudiendo a todo el fútbol europeo. En el programa « Match TV », el exárbitro de la FIFA Sergey Lapochkin analizó los detalles del partido y declaró que el árbitro central Miguel Arias cometió un error grave. Afirmó que el jugador del Atlético, Lee Kang-in, debió ser expulsado directamente por una falta terrible sobre el líder del Real, Federico Valverde.

« Las imágenes muestran claramente: los tacos están levantados a una altura peligrosa, capaz de romper la pierna del rival, la velocidad es alta y el impacto es potente; todo esto corresponde a una tarjeta roja directa según las reglas. Sin embargo, el árbitro ni siquiera mostró tarjeta amarilla. Lo más lamentable es que el sistema de videoarbitraje (VAR) tampoco intervino », declaró el experto. Según él, teniendo en cuenta el momento de la falta y el marcador en el tablero, esta decisión ciega del árbitro fue un factor decisivo en la victoria del Atlético por 2-1.

¿Por qué los árbitros españoles y el equipo del VAR ignoraron una situación de tarjeta roja clara, cómo afectará esta decisión a la carrera por el título de La Liga y presentará la directiva del Real una protesta oficial por este escándalo arbitral?

« Riesgo de fractura, VAR silencioso y marcador de 2-1 »: Los 5 puntos clave de la controversia

Los hechos más importantes sobre la situación polémica del derbi de Madrid:

Situación de tarjeta roja clara: Lee Kang-in golpeó la pierna de Federico Valverde a alta velocidad, con los tacos por delante y en alto;

El árbitro ni siquiera amonestó: El árbitro central Miguel Arias ni siquiera mostró tarjeta amarilla en esta situación que amenazaba gravemente la salud del rival;

El silencio del sistema VAR: Los asistentes de video no revisaron este error flagrante que pudo causar una lesión grave y no llamaron al árbitro al monitor;

Impacto directo en el resultado: Como señaló Lapochkin, si se hubiera mostrado la tarjeta roja a tiempo, el Atlético, que ganó 2-1, se habría quedado en inferioridad numérica y el guion del partido habría cambiado totalmente;

Resonancia internacional: Los expertos critican duramente la caída del nivel de arbitraje en La Liga y la impunidad ante las faltas flagrantes.

Falta en el derbi de Madrid: Análisis del episodio y opinión de experto

Comparación entre la situación polémica y el reglamento de La Liga:

Indicadores y criterios Situación en el campo Reglas y requisitos de la FIFA / UEFA Infractor y víctima Lee Kang-in (Atlético) — Federico Valverde (Real Madrid) Peligro manifiesto para la salud del rival Naturaleza de la falta Impacto con presión, tacos por delante a alta velocidad Juego brusco grave (Serious Foul Play) Decisión del árbitro central Ni siquiera tarjeta amarilla Tarjeta ROJA directa (Expulsión) Reacción del sistema VAR No intervino en absoluto Recomendación de tarjeta roja vía monitor obligatoria Resultado final del partido Victoria del Atlético por 2-1 La decisión errónea influyó directamente en el resultado Conclusión del experto Sergey Lapochkin: « Una falta de nivel de fractura » Confirmado como un error arbitral grave

Experticia futbolística y arbitral: ¿Por qué este error no es casualidad?

Conclusiones de árbitros internacionales y analistas de fútbol españoles:

Criterio de « fractura »: En las directrices modernas, si la suela de los tacos toca la espinilla del rival con alta dinámica, se evalúa como riesgo de lesión grave; el árbitro no tenía opción: la tarjeta roja era obligatoria;

Presión y miedo en el derbi de Madrid: Miguel Arias pudo haber evitado decisiones radicales para no calentar el ambiente desde el inicio, pero esa frialdad perjudicó la justicia del partido;

Irresponsabilidad del sistema VAR: El sistema de videoarbitraje en España es muy criticado en las últimas temporadas; en este episodio, que los árbitros VAR no avisaran al principal constituye una violación flagrante del protocolo;

Golpe a la clasificación: El Real perdió puntos en este derbi, mientras que el Atlético subió en la tabla con esta victoria 2-1; tal error modificó artificialmente toda la intriga del campeonato.

El análisis abierto de Sergey Lapochkin demostró que la transparencia del arbitraje en La Liga sigue siendo el punto más sensible.

En su opinión, ¿cuál es la razón de esta decisión arbitral en el partido entre el Atlético y el Real: incompetencia del árbitro o miedo a la presión en el estadio del Atlético? Si Lee Kang-in hubiera sido expulsado, ¿podría el Real haber remontado el partido? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo sobre la controversia arbitral más sonada del fútbol español con todos los aficionados al fútbol!