Ilgiz Tantashev designado para un partido clave de los play-offs del Mundial 2026

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Ilgiz Tantashev designado para un partido clave de los play-offs del Mundial 2026

El árbitro FIFA uzbeko Ilgiz Tantashev dirigirá uno de los encuentros más importantes de la Copa del Mundo 2026.

Se ha anunciado oficialmente que el equipo arbitral encabezado por él dirigirá el partido de octavos de final entre Paraguay y Francia.

Una misión de gran responsabilidad para el colegiado uzbeko

Ilgiz Tantashev actuará como árbitro principal en este encuentro.

Le asistirán en las bandas Andrey Sapenko y Timur Gaynullin.

La designación de un equipo arbitral uzbeko para la fase eliminatoria del Mundial representa un reconocimiento significativo para el fútbol del país.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido?

El enfrentamiento entre las selecciones nacionales de Paraguay y Francia tendrá lugar el 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos.

El ganador de este duelo accederá a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Se esperan invitados de alto nivel en el estadio

El partido coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

Por este motivo, se espera que altos funcionarios gubernamentales de EE. UU. visiten el estadio para presenciar el encuentro.

La designación del equipo de Ilgiz Tantashev para un partido con tanta visibilidad es otra confirmación de la confianza internacional en los árbitros uzbekos.

Ilgiz TantashevParaguayFrance
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Shuhrat Razzakov
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