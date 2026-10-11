El AGMK emite una declaración sobre las situaciones polémicas en el partido contra Navbahor

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El AGMK emite una declaración sobre las situaciones polémicas en el partido contra Navbahor

Las pasiones no cesan en torno al encuentro AGMK - Navbahor, disputado en la 23ª jornada de la Superliga de Uzbekistán y que terminó con un dramático empate 2-2. El club de Olmaliq ha expresado su postura oficial respecto a una serie de decisiones arbitrales controvertidas tomadas durante el partido y en su fase final.

La directiva del club señaló que tenía serias objeciones sobre las acciones de los árbitros en el campo y del sistema VAR, pero explicó la razón por la cual no se presentó una queja formal.

¿Por qué no se presentó una queja formal?

En la declaración publicada por el servicio de prensa del club AGMK, se detallaron los pormenores de la reunión mantenida con el Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán (O'zFHM):

  • Suficiencia de motivos para la queja: En opinión del club, las decisiones al final del partido eran motivos más que suficientes para presentar una queja directa no solo contra el árbitro central, sino también contra el desempeño de los árbitros asistentes de video (VAR);

  • Acuerdo mutuo y promesa: «Sin embargo, no presentamos una queja formal debido al acuerdo mutuo alcanzado en la reciente reunión entre la O'zFHM y la directiva del club», explica el comunicado;

  • Se espera una sanción justa: Dado que la dirección de la O'zFHM aseguró a los clubes que «a partir de ahora no es necesario presentar quejas, nosotros mismos sancionaremos a los árbitros que cometan errores», los representantes de Olmaliq subrayaron que esperan una decisión imparcial y justa por parte del centro de árbitros.

El partido más intenso de la Superliga: minuto 104 y 2 penaltis

Cabe recordar que este enfrentamiento se convirtió en uno de los partidos más tensos y nerviosos del campeonato:

  • Caos en el tiempo añadido: Al finalizar el tiempo reglamentario, se mostró tarjeta roja a un jugador del AGMK y al entrenador principal de Navbahor, Timur Kapadze;

  • El clímax del drama: En el minuto 5 del tiempo añadido, Navbahor falló un penalti, pero logró empatar y evitar la derrota gracias a otro tiro desde los 11 metros concedido en el minuto 90+14.

Se espera que esta declaración del AGMK sirva como catalizador para que el Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán examine minuciosamente los episodios polémicos y el trabajo del equipo arbitral en dicho encuentro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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