FC Porto — PSV: alineaciones y directo

45+1 Daniel Siebert hace sonar el silbato para señalar el final de la primera mitad.

45+1 Sergiño Dest (PSV) se quedó solo en el vértice del área y soltó un potente disparo hacia el centro de la portería, pero Diogo Costa se hizo con el balón sin dificultad.

45 Sergiño Dest (PSV) intenta avanzar, pero un rival despeja el balón.

44 Ivan Perišić (PSV) sacó rápido el córner en corto.

42 Filip Kostic (PSV) entró al área y se quedó mano a mano con el portero, pero su disparo se fue a escasas pulgadas del poste izquierdo. ¡Tenía que marcar! El balón salió del campo y se señaló saque de puerta para el FC Porto.

40 Gabri Veiga (Porto) saca un potente disparo desde lejos. Su gran remate se marcha rozando el poste izquierdo. El balón sale fuera y habrá saque de puerta para el PSV.

39 Lutsharel Geertruida (PSV) es amonestado por una falta sobre su rival. Daniel Siebert lo tuvo fácil para tomar la decisión.

38 Samu (FC Porto) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.

37 Oscar Pitushevski (FC Porto) entró en el área penal y demostró su habilidad individual. Desafortunadamente, el disparo final no salió bien y el balón se marchó por encima del larguero. El balón salió del campo y se señaló saque de puerta para el PSV.

36 Alberto Costa (Oporto) comete falta en su intento de robar el balón. Daniel Siebert vio la jugada de cerca y hizo sonar su silbato.

35 Mauro Júnior (PSV) comete una dura falta en la lucha por el balón y Daniel Siebert detiene el juego señalando tiro libre.

32 Mauro Junior (PSV) cazó el rechace de su propio centro y decidió probar un disparo desde la media distancia. Más le habría valido no hacerlo, ya que el balón se marchó muy por encima del larguero. El balón salió del terreno de juego y se señaló saque de puerta para el FC Porto.

31 Lutsharel Geertruida (PSV) agarró a su rival para evitar que se hiciera con el balón, y el árbitro principal pitó falta tras evaluar la jugada.

30 Сержиньо Дест (ПСВ) тўпни жарима майдончаси ичига узатди, аммо у ерда бирорта жамоадошини топа олмади. Ноаниқ узатма.

27 El FC Porto sacó el córner rápido en corto.

26 Pepe (Porto) metió un gran centro al área. Sin embargo, el defensa rival estuvo atento, despejó el balón y conjuró el peligro. Porto gana un córner. Los rivales se enfrentan a la amenaza de otro ataque.

24 Sergiño Dest (PSV) intentó un pase largo para Guus Til, pero los defensas despejaron. Habrá saque de banda para el PSV.

22 Esmir Bajraktarevic (PSV) envía un centro peligroso al área, pero los defensas despejan el balón.

21 Kodai Sano (PSV) y Sven Mijnans intentaron una pared en la frontal, pero la defensa interceptó el balón.

19 Matej Kovar (PSV) envió un excelente pase largo hacia adelante, Ivan Perisic controló el balón pero no pudo superar a su marcador y el ataque se disipó.

18 Сержиньо Дест (ПСВ) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Даниэль Зиберт фол учун ҳуштагини чалди.

17 Mauro Junior (PSV) se quedó sin marca en el córner del área, pero su disparo se marchó rozando el poste derecho. El balón salió fuera y el FC Porto sacará de puerta.

17 Ivan Perišić (PSV) envía un gran centro al área, pero los defensores interceptan el balón y lo despejan fuera del campo.

15 ¡Diogo Costa está atento y atrapa sin problemas el centro largo de Sven Mijnans (PSV)! ¡Una parada fácil!

14 El centro a balón parado al área de Kodai Sano (PSV) fue despejado con facilidad por uno de los defensas.

12 Uno de los defensores reaccionó en el último minuto y bloqueó brillantemente el centro de Filip Kostić (PSV).

11 Guus Til (PSV) sacó un potente disparo desde fuera del área, pero el balón se marchó a pocos centímetros del poste derecho.

11 Sergi

9 Oscar Pitushevsky (FC Porto) llegó al centro dentro del área, pero su disparo se marchó bastante desviado del poste izquierdo. El balón salió y el PSV reanudará el juego con un saque de puerta.

7 Oscar Pitushevsky (FC Porto) no tenía opciones de pase y optó por la jugada individual. Fue una gran carrera y un buen disparo desde dentro del área, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo. El balón salió y sacará de puerta el guardameta del PSV.

7 Lutsharel Geertruida centra al área. ¡Ivan Perišić (PSV) remata de cabeza, pero el balón se va rozando el poste izquierdo! Saque de puerta para el Porto.

6 Ivan Perišić (PSV) le gana la partida al defensa en un centro al área, pero no logra controlar su disparo y el balón se marcha rozando el poste izquierdo. El balón salió del terreno de juego y el FC Porto sacará de puerta.

5 Guus Til (PSV) y Kodai Sano chocan una vez más intentando encontrar a un compañero desmarcado.

3 Pepe (FC Porto) envía el balón al área, pero la defensa rival recupera rápido. El juez de línea señala saque de banda a favor del FC Porto.

2 Esmir Bajraktarevic (PSV) centra al área, pero la defensa rival despeja el peligro.

1 ¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!

00:01 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El PSV sacará de centro.

00:00 El partido de hoy será dirigido por Daniel Siebert.

00:00 Antes de que comience el partido, puedes ver las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.