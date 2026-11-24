Hoy, 24 de noviembre, uno de los encuentros más destacados de la Champions League tendrá lugar en Madrid. El club español Real Madrid recibe al equipo neerlandés PSV en su estadio. En el duelo que se disputará en el Santiago Bernabéu, ambos equipos lucharán por puntos vitales en la fase de liga.

El partido comenzará en la madrugada del 25 de noviembre a las 01:00 (hora de Taskent). Los aficionados al fútbol en Uzbekistán podrán ver este encuentro en directo a través de la plataforma Setanta Sports.

El Real sale al campo en casa por la victoria

La fase de liga de la Champions League se vuelve cada vez más intensa. Cada punto obtenido en esta etapa influye en la posición final de los equipos en la tabla.

Para el Real, el partido contra el PSV es una oportunidad para ganar ante su afición y fortalecer su posición en la competición. Sin embargo, los neerlandeses no vienen a Madrid solo de visita. El PSV intentará dar la sorpresa en el campo de un rival fuerte.

Se espera que el ambiente en el Santiago Bernabéu le dé un espíritu especial al encuentro.

En la próxima jornada, al Real le espera el Arsenal

En la 6ª jornada de la fase de liga, el Real se enfrentará a otro rival serio. Los madrileños jugarán contra el Arsenal el 9 de diciembre.

El PSV jugará ese mismo día contra otro club español poderoso, el Atlético. Por lo tanto, el resultado del partido de hoy tiene una importancia significativa para ambos equipos antes de la siguiente jornada.

Real Madrid - PSV: ¿cuándo y dónde es el partido?

Competición: Champions League, fase de liga, 5ª jornada

Fecha: 24 de noviembre

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Hora de inicio: Madrugada del 25 de noviembre, 01:00 (hora de Taskent)

Transmisión en directo: Plataforma Setanta Sports

Recordamos que el actual campeón de la Champions League es el PSG. Los parisinos ganaron el trofeo la temporada pasada al derrotar al Arsenal en la tanda de penaltis en la final.

Ahora, un emocionante enfrentamiento espera a los aficionados al fútbol en Madrid. ¿Ganará el Real en casa o dará el PSV la sorpresa?