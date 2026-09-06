El Porto se prepara para el duelo contra el Manchester City tras su victoria en la liga

El club portugués del Porto continúa su exitosa racha en el campeonato nacional tras vencer al Moreirense por 2-1, sumando cinco victorias consecutivas. En el Estádio do Dragão, los locales demostraron carácter al remontar un marcador adverso y asegurar tres puntos vitales. Sin embargo, según ixbt.com y la prensa deportiva, el encuentro se vio ensombrecido por la grave lesión del centrocampista Viktor Froholdt, obligando al técnico Francesco Farioli a preparar a sus pupilos para el próximo partido de Champions League. Así lo informa Goal.com .

A los 20 minutos de juego, los visitantes abrieron el marcador, poniendo al Porto en una situación complicada. Tras ello, los locales aumentaron la intensidad y tomaron la iniciativa. Al filo del descanso, Jan Bednarek igualó el marcador con un certero cabezazo. En el inicio de la segunda parte, William Gomes anotó el gol de la victoria, sentenciando el resultado final.

La lesión de Viktor Froholdt y su hospitalización

El final del partido estuvo marcado por momentos de angustia para el Porto. En el tiempo añadido, el centrocampista del Moreirense, Guilherme Liberato, cometió una falta muy dura sobre el jugador danés, viendo la tarjeta roja. Tras el choque, Viktor Froholdt tuvo que abandonar el campo en camilla y fue trasladado de urgencia al hospital.

El entrenador Francesco Farioli no ocultó en la rueda de prensa posterior al partido que la situación generó un gran temor en el equipo. El técnico señaló que el jugador está siendo sometido a todas las pruebas médicas necesarias y que su estado ha evolucionado de forma positiva tras el incidente.

Farioli comentó sobre el estado del jugador: «Está pasando pruebas en el hospital, pero todo parece estar bien. Está consciente y las noticias son positivas. Las imágenes fueron aterradoras, todos nos asustamos mucho, pero él está de buen ánimo y bajo supervisión médica. Al parecer, todo quedó en un gran susto».

El duelo europeo contra el Manchester City

Tras la victoria en la liga, el Porto centra ahora toda su atención en el ámbito internacional. Al equipo le espera un partido muy difícil y exigente en la Champions League contra el campeón inglés, el Manchester City.

Francesco Farioli reconoció el potencial financiero y la calidad de las estrellas del rival, admitiendo que este encuentro será una prueba de fuego. Se espera que el cuerpo técnico del Porto prepare una táctica específica para enfrentar al Manchester City, considerando las bajas y el estado de Viktor Froholdt.