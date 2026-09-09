El FC Porto derrotado por el Manchester City

Manchester City comenzó la temporada 2026/27 de la Champions League con una victoria sobre el FC Porto. Los ingleses se impusieron por 2-0. Erling Haaland anotó un doblete para los visitantes. Durante el encuentro, el Manchester City fue más activo en ataque, dominando claramente en tiros y posesión de balón.

El marcador se abrió poco después del inicio de la segunda mitad. En el minuto 47, Erling Haaland puso por delante al Manchester City.

Cerca del final del encuentro, el delantero noruego volvió a destacar. Haaland marcó su segundo gol en el minuto 90+1, asegurando la victoria de su equipo.

Las estadísticas del Manchester City mostraron una superioridad evidente. Los visitantes realizaron 18 disparos, mientras que el FC Porto se limitó a 4. La diferencia en tiros a puerta fue aún mayor: el Manchester City acertó 9 veces, mientras que el FC Porto no logró ningún tiro a puerta.

En cuanto a la posesión, el Manchester City dominó con un 60 %, frente al 40 % del FC Porto.

Los ingleses también fueron superiores en el juego de pases. El Manchester City completó 583 pases con una precisión del 92 %. El FC Porto realizó 341 pases con una precisión del 79 %.

Los jugadores del FC Porto cometieron 11 faltas y recibieron 1 tarjeta amarilla. El Manchester City registró 16 faltas y 3 tarjetas amarillas. No se registraron tarjetas rojas.

El Manchester City también dominó en saques de esquina por 5-2. En cuanto a fueras de juego, el FC Porto registró 7 y el Manchester City 1.