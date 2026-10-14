Betis - FC Porto: alineaciones y directo

49 Isco (Betis) fue muy duro en la lucha por el balón y Clément Turpin pitó falta.

47 ¡Gol! Abde Ezzalzouli (Betis) recibe el pase y sin dudarlo saca un disparo imparable a la escuadra derecha.

47 ¡Gol! Fran García asiste a Abde Ezzalzouli (Betis) en la frontal del área, y este define con un disparo magnífico a la escuadra derecha. Marcador: 1-0.

47 ¡El balón al fondo de la red! Abde Ezzalzouli (Betis) mantuvo la calma y marcó.

46 El árbitro Clément Turpin hace sonar su silbato para dar inicio a la segunda parte.

45+4 El árbitro pitó el final de la primera parte y los primeros 45 minutos del partido llegaron a su fin.

45+2 ¡Mala suerte! Antony (Betis) controló de manera brillante y sacó un potente disparo desde fuera del área, pero el balón rozó en un defensa, cambió de trayectoria y el peligro se esfumó.

45+1 Isco (Betis) lanza el córner.

45 Se añadirán al menos 3 minutos de descuento.

45 Isco (Betis) recibió un pase magnífico dentro del área y disparó de inmediato a portería, pero un defensa despejó el balón en el último momento.

45 Se añaden al menos 3 minutos al tiempo reglamentario.

43 ¡Los jugadores del FC Porto no pueden creer que el árbitro haya anulado el gol tras la revisión del VAR!

42 Decisión del VAR anunciada. Se anula el gol del Porto por mano al inicio de la jugada.

42 Los jugadores del Porto celebran el gol, pero el árbitro ordenó inmediatamente una revisión del VAR. Veamos qué pasa. Un momento crucial en el partido.

41 Qué golazo. Sencillamente fantástico. Martim Fernandes (Porto) saca un disparo impresionante desde fuera del área y el balón entra tras tocar en el larguero. Marcador 0-1.

41 ¡Gol! Martim Fernandes (FC Porto) regatea al portero y define con calma.

40 Qué golazo tan magnífico. Simplemente fantástico. Martín Fernandes (Porto) dispara de forma brillante desde fuera del área, el balón pega en el travesaño y entra. Marcador 0:1.

39 Clément Turpin hizo sonar el silbato porque Abde Ezzalzouli (Betis) cometió falta en la lucha por el balón en ataque.

38 Abde Ezzalzouli (Betis) se marchó hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para robar el balón.

34 Marc Roca (Betis) dispara desde lejos, pero le falta potencia para batir al guardameta.

33 Natan (Betis) le roba el balón al rival, pero el árbitro pita falta. ¡Está descontento con la decisión!

32 Fran García (Betis) lo prueba desde lejos. Su disparo raso va directo al centro de la portería, pero Diogo Costa está atento y se queda con el balón sin problemas.

31 Troy Parrott (Betis) intentó regatear a los rivales, pero el defensa estuvo bien al robar el balón.

30 Clément Turpin ve la falta de Borja Sainz (FC Porto) y no duda en hacer sonar su silbato.

28 Antony (Betis) muestra su calidad, llega hasta la frontal del área con regates y saca un disparo flojo; el balón se marcha muy desviado del poste izquierdo.

28 La posesión es del 57 al 43.

27 Nelson Deossa (Betis) estuvo muy cerca del gol, sacó un disparo potente, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.

27 Borja Sainz (FC Porto) dio un pase en profundidad, pero se pasó de fuerza. El balón se fue fuera y el juego se reanudará con saque de puerta para el Betis.

25 Otro intento de Antony (Betis) de filtrar un balón a la espalda de la defensa es cortado y despejado.

24 Abde Ezzalzouli (Betis) llegó al balón y sacó un potente disparo lejano, pero se marchó muy desviado del poste derecho, por lo que el portero ni tuvo que intervenir.

23 Abde Ezzalzouli (Betis) envía un pase en profundidad, pero el balón va demasiado fuerte.

23 Pepe (Oporto) centra desde la banda al área penal, pero su pase es bloqueado.

21 Abde Ezzalzouli (Betis) se eleva por encima de la defensa para conectar de cabeza un córner sacado por Isco, pero su remate desde el punto de penalti se marcha muy por encima del larguero.

21 Isco (Betis) intenta poner el córner en la cabeza de uno de sus compañeros.

21 Фран Гарсия (Бетис) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди, аммо ҳимоячилар бош билан тўпни узоқлаштиришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Бетис рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.

20 Ángel Ortiz (Betis) pone un centro impreciso y la defensa rival despeja rápidamente el balón del área.

19 Ángel Ortiz (Betis) intentó filtrar un último pase a un compañero desde fuera del área, pero un defensa despejó el balón.

17 Fuerte entrada de Pablo Rosario (Porto). El árbitro señala falta y pita.

17 Martim Fernandes (FC Porto) envía el balón al área, pero los defensores rivales despejan para alejar el peligro.

16 Marc Roca (Betis) comete una dura entrada abajo sobre su rival. Clément Turpin detiene el juego y pudo haber mostrado tarjeta, pero al final se limita a una advertencia verbal.

15 ¡Ángel Ortiz (Betis) recibe el balón y saca un potente disparo desde dentro del área, pero el portero está atento!

15 El centro muy potente de Francisco Moura (Porto) al área no encuentra rematador.

14 Antony (Betis) hizo una gran jugada individual, pero un defensa lo frenó y evitó una situación de peligro.

13 Pepe (FC Porto) intenta avanzar, pero el rival despeja el balón.

12 Clément Turpin pita falta porque Isco (Betis) fue demasiado duro en la lucha por el balón.

12 Isco (Betis), en lugar de colgar el córner al área, optó por jugar en corto con un compañero cercano.

11 Abde Ezzalzouli (Betis) metió un gran pase al área buscando a un compañero, pero un defensa estuvo atento y cortó el balón.

11 El portero no tenía de qué preocuparse en esta jugada. Antony (Betis) priorizó la potencia sobre la precisión y, por eso, su remate se marchó muy desviado del poste derecho.

11 André Silva (Porto) tuvo una gran oportunidad de rematar de cabeza el rechace en el área pequeña, pero su disparo no fue preciso, estrellándose en el travesaño y saliendo fuera.

10 André Silva (FC Porto) cazó el rechaze y disparó, pero el tiro fue bloqueado.

8 El Betis controla el ritmo del juego mediante pases cortos y precisos.

7 Clément Turpin no pudo ignorar la dura falta de André Silva (Porto) y hizo sonar su silbato.

7 Gabri Veiga (FC Porto) dispara desde fuera del área, pero su intento es bloqueado.

6 Alan Varela (FC Porto) intentó encontrar a un compañero desmarcado en el área, pero Álvaro Valles salió de su línea para despejar el balón.

5 Abde Ezzalzouli (Betis) saca un disparo potente desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el poste izquierdo.

3 Clément Turpin pitó y señaló falta contra Martim Fernandes (Porto) por una dura entrada.

3 ¡OCACIÓN PELIGROSA! Isco encontró a Marc Roca (Betis) con un pase brillante, ¡pero no acertó a puerta, su disparo desde dentro del área se marchó rozando el poste derecho!

3 Isco (Betis) se acerca para poner el balón en juego.

2 ¡Abde Ezzalzouli (Betis) desperdicia una ocasión clarísima! Tras una gran jugada individual, sacó un potente disparo desde fuera del área y la afición ya cantaba el gol. El balón iba directo a la cepa del poste derecho, ¡pero Diogo Costa se lució con una parada providencial!

1 La primera parte acaba de empezar.

00:01 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El Betis sacará de centro.

00:00 Clément Turpin será el árbitro principal del partido de hoy.

00:00 Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ahora podéis consultarlas.