Sorteo espectacular: ¿Quiénes se enfrentarán en la Champions League? (Lista completa)

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Sorteo espectacular: ¿Quiénes se enfrentarán en la Champions League? (Lista completa)

En Mónaco se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la temporada 2026/2027 de la competición de clubes más prestigiosa, la UEFA Champions League. Según el nuevo formato suizo, un total de 36 equipos competirán en una tabla única.

Cada equipo disputará ocho partidos en la fase de liga (cuatro en casa y cuatro fuera). Los resultados del sorteo revelaron verdaderos superduelos para todos los grandes de Europa del bombo 1.

¿Contra quién jugarán los grandes del bombo 1?

El calendario completo de los equipos más poderosos de Europa quedó de la siguiente manera:

  • Real Madrid: Inter, Arsenal, PSV, Roma, RB Leipzig, Shakhtar, LASK, AEK;

  • Barcelona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah;

  • Manchester City: PSG, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Sabah, Slavia;

  • Inter: Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart, Slovan;

  • Bayern Múnich: Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia, Viking;

  • Arsenal: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia;

  • Liverpool: Atlético de Madrid, Inter, Porto, Club Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, LASK;

  • PSG: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan, Como;

  • Atlético de Madrid: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking, Stuttgart.

¡Umarali Rakhmonaliev y el Sabah contra los gigantes europeos!

Para los aficionados uzbekos, el punto más destacado del sorteo fueron los rivales del club azerbaiyano Sabah. El equipo, donde juega con éxito nuestro compatriota Umarali Rakhmonaliev, se enfrentará a tres superclubes en la fase de liga: Barcelona, Manchester City y Arsenal.

¿Cuándo comienza la competición?

La fase de liga de la temporada 2026/2027 de la UEFA Champions League comenzará oficialmente el 8 de septiembre . La lucha de los equipos por un lugar en los playoffs continuará intensamente durante la temporada de otoño-invierno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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