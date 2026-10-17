Espanyol — Atl. Madrid: alineaciones y directo

·10·Deportes
Espanyol — Atl. Madrid: alineaciones y directo

El partido de La Liga entre el Espanyol y el Atl. Madrid comenzará el 17 de octubre a las 17:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Espanyol: 1. Fortuno A., 6. Cabrera L., 16. Drkušić V., 23. El-Hilali O., 8. Expósito, 9. Fernández R., 28. Hernández J., 21. Hinojo R., 10. Lozano P., 5. Riedel K., 15. Zaragoza B.

Entrenador del Espanyol: González M.

Alineación inicial del Atl. Madrid: 13. Oblak J. (capitán), 8. Barrios P., 15. David J., 17. Hancko D., 23. Hjulmand M., 7. Lee Kang-in, 11. Lookman A., 30. Martínez D., 18. Pubill M., 21. Romero C., 20. Simeone G.

Suplentes del Atl. Madrid: 19. Álvarez J., 10. Baena A., 46. Castillo J., 27. Domínguez J., 22. Grimaldo A., 24. Le Normand R., 14. Llorente M., 4. Mendoza R., 1. Musso J., 16. Ortiz A., 9. Sørloth A., 3. Vargas O.

Entrenador del Atl. Madrid: Simeone D.

EspanyolAtl. MadridLa LigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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