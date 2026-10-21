Como — Manchester United: alineaciones y directo

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Como — Manchester United: alineaciones y directo

El partido de la Champions League entre Como y Manchester United comienza el 21 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Como: 1. Audero E., 20. Sergi Roberto, 27. Kempf M. O., 7. Strefezza G., 9. Belotti A., 2. Iovine A., 6. Goldaniga E., 10. Paz N., 5. Barba F., 4. Dossena A., 3. Moreno A.

Suplentes del Como: 8. Baselli D., 13. Gabrielloni A., 12. Reina P., 16. Fadera A., 30. Mazzitelli L., 21. Engelhardt Y., 97. Verdi S., 28. Braunöder M.

Entrenador del Como: Fàbregas C.

Alineación titular del Manchester United: 1. Onana A., 17. Garnacho A., 10. Rashford M., 2. Dalot D., 4. de Ligt M., 8. Fernandes B. (capitán), 5. Maguire H., 3. Mazraoui N., 19. Diallo A., 7. Mount M., 18. Casemiro

Suplentes del Manchester United: 41. Amass H., 57. Armer D., 20. Bayindir A., 12. Evans J., 16. Mainoo K., 38. Fletcher J., 39. Fletcher T., 22. Heaton T., 56. Kamason J., 31. Lacey S., 27. Thompson T., 11. Zirkzee J.

Entrenador del Manchester United: Carrick M.

ComoManchester UnitedChampions LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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