Según informa El Debate, el centrocampista argentino quiere aclarar su estatus en el primer equipo antes de volver al Real. No desea ser un jugador que pase la mayor parte del tiempo en el banquillo.

El club blanco conoce bien el potencial del joven futbolista y tiene la opción de repescarlo. Pero para Nico Paz, jugar en el Real no es suficiente por sí solo. Su rol en el campo y la continuidad son factores clave en su decisión.

El Real Madrid planea recuperar al centrocampista argentino Nico Paz, quien está destacando en el Como. Sin embargo, los planes de los madrileños para el talentoso jugador podrían no alinearse con sus deseos. Paz quiere asegurarse de tener un papel protagonista en el equipo titular para considerar su regreso al Real.

Nico Paz exige minutos de juego en el Real

La postura de Paz es clara: en una etapa crucial de su carrera, busca continuidad. Aunque volver a un club grande para luchar por títulos es atractivo, su participación en el terreno de juego es determinante.

Si el Real planea recomprarlo para mantenerlo como suplente, este escenario no encajaría con los objetivos de Nico Paz. Por ello, el argentino pone especial énfasis en su rol dentro del equipo ante un posible acuerdo.

El Real tiene la opción de recuperar a Paz, pero ha surgido un competidor

Según los informes, el Real Madrid posee una opción de compra prioritaria sobre Nico Paz desde el Como. Esto otorga a los madrileños una ventaja importante sobre el futuro del jugador.

No obstante, la existencia de esta cláusula no garantiza que el traspaso se concrete. Los deseos personales del jugador, su rol potencial y el interés de otros clubes podrían influir en el proceso.

Manchester UnitedManchester Unitedtambién ha mostrado interés en Nico Paz. La posible entrada del club inglés podría hacer que la situación sobre el futuro del centrocampista argentino sea aún más interesante.

Por ahora, no se ha anunciado ninguna decisión oficial sobre el regreso de Paz al Real o su elección por otro club. Pero una cosa es clara: el argentino prioriza su importancia en el campo sobre el nombre o el estatus del club al definir su futuro.