En la jornada 12 de la Serie A italiana, Donyell Malen ofreció un verdadero espectáculo de goles. El delantero neerlandés encontró el camino al gol cuatro veces contra el Parma, logrando un póker y contribuyendo decisivamente a la gran victoria a domicilio de la Roma. La Lazio y el Como también derrotaron a sus rivales, mientras que el Nápoles consiguió tres puntos importantes.

Han finalizado los primeros cuatro encuentros de la jornada 12 de la temporada 2026/2027 del campeonato italiano. El resultado más destacado de la jornada fue la victoria de la Roma por 5-1 en el campo del Parma.

Por parte de los romanos, Donyell Malen se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los defensas rivales. El delantero marcó cuatro goles en un solo partido, convirtiéndose en autor de un póker. Además, la Lazio goleó al Lecce, mientras que el Nápoles y el Como ganaron sus respectivos partidos.

Póker de Malen: la Roma marca cinco goles al rival

Parma — Roma 1:5

El resultado más sonado de la jornada 12 fue la gran victoria a domicilio de la Roma. Los romanos marcaron cinco goles en el campo del Parma, sin dejar ninguna oportunidad a su rival.

El protagonista indiscutible del encuentro fue Donyell Malen. El delantero neerlandés abrió el marcador en el minuto 38. En la segunda parte, su racha goleadora continuó: volvió a perforar la portería rival en los minutos 67, 76 y 89.

De esta manera, Malen marcó cuatro goles en un solo partido, logrando un póker. Rodrigo Mora también inscribió su nombre en el marcador en el minuto 70.

Para el Parma, Nesta Elfege anotó el gol del honor en el minuto 53. Sin embargo, esto no ayudó a los locales a evitar la derrota.

Al final, la Roma ganó 5-1. Los cuatro goles de Malen fueron el evento más brillante de la jornada.

Victoria sólida de la Lazio: Noslin anota un doblete

Lazio — Lecce 3:0

Otro equipo romano, la Lazio, también logró una victoria sólida ante su afición. Los locales marcaron tres goles sin respuesta al Lecce.

Tijjani Noslin fue uno de los protagonistas del encuentro. Abrió el marcador en el minuto 24 y selló su doblete en el minuto 67.

Davide Frattesi puso el punto final al encuentro. Marcó en el minuto 89, asegurando la victoria de la Lazio por 3-0.

Un solo gol de McTominay fue suficiente para el Nápoles

Nápoles — Torino 1:0

Los napolitanos se enfrentaron al Torino en su estadio. El partido fue muy disputado y el marcador no se movió durante mucho tiempo.

El único gol que dio la victoria a los locales llegó en el minuto 72. El centrocampista escocés Scott McTominay perforó la portería rival, regalando al Nápoles tres puntos fundamentales.

En el tiempo restante, el Torino intentó empatar, pero los napolitanos mantuvieron su ventaja.

El Como venció al Cagliari en casa

Como — Cagliari 2:0

En otro partido de la jornada, el Como recibió al Cagliari y ganó por 2-0.

En el minuto 24, Jacopo Ramon abrió el marcador para los locales. En la segunda parte, Lucas da Cunha marcó en el minuto 56, consolidando la ventaja de su equipo.

El Cagliari no logró cambiar el resultado en el tiempo restante. Como resultado, el Como sumó tres puntos a su casillero.

Primeros resultados de la jornada 12 de la Serie A

Encuentro Resultado Como — Cagliari 2:0 Lazio — Lecce 3:0 Parma — Roma 1:5 Nápoles — Torino 1:0

El protagonista de la jornada: Donyell Malen

Entre los primeros partidos de la jornada 12, destacaron la gran victoria de la Roma y los cuatro goles de Donyell Malen. Lograr un póker en un partido es un gran acontecimiento tanto para el delantero como para su equipo.

Mientras que la Lazio y el Como alegraron a sus aficionados con victorias, el Nápoles consiguió tres puntos con un éxito por la mínima. Los demás partidos de la jornada 12 de la Serie A aclararán aún más la situación en la tabla de posiciones.