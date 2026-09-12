Bruno Fernandes se prepara para el derbi de Manchester con dudas por lesión

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, explicó las razones por las que mantuvo al capitán Bruno Fernandes en el campo durante los noventa minutos en el partido de la Champions League contra el Sabah FK. Tras el encuentro en Old Trafford, los vídeos del centrocampista portugués cojeando generaron gran preocupación entre los aficionados, aumentando la responsabilidad del técnico antes del derbi contra el Manchester City. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Fernandes, de 32 años, que ha tenido un calendario muy apretado desde el inicio de la temporada, ha jugado cada minuto de los cuatro primeros partidos del Manchester United. En este corto periodo, ya ha marcado cuatro goles, incluido uno importante en la contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah FK. Sin embargo, tal carga de trabajo ha afectado su estado físico.

Las explicaciones de Michael Carrick y los problemas de plantilla

En la rueda de prensa posterior al partido, Michael Carrick admitió que el cuerpo técnico planeaba rotar la plantilla, pero que el desarrollo del juego y la situación en el campo obligaron a mantener a Fernandes hasta el final. Según él, la limitación de cinco cambios y las necesidades tácticas de la segunda parte llevaron a tomar esta decisión.

"Solo teníamos cinco cambios disponibles y tuvimos que tomar ciertas decisiones", dijo Carrick. El entrenador añadió que entiende perfectamente que su capitán juega demasiado y necesita descanso, y que el cuerpo técnico está trabajando para distribuir esta carga basándose en las opciones disponibles en la plantilla.

Las bajas antes del derbi de Manchester

Además del estado de Fernandes tras el partido contra el Sabah FK, los problemas en la línea defensiva también preocupan al equipo. En particular, Luke Shaw no fue incluido en la convocatoria y su participación en el próximo duelo contra el Manchester City está en duda.

Carrick se mostró cauteloso sobre el estado del jugador de la selección inglesa, subrayando que intentaron preservarlo antes del partido y que no querían correr riesgos. Se espera que el proceso de recuperación y el estado físico del defensa se conozcan el día del derbi. Para los Red Devils, mantener la estabilidad y equilibrar la preparación física de los jugadores antes del partido contra los Citizens será crucial.