El club italiano Como está considerando a Dani Carvajal como candidato para reforzar su plantilla antes de la primera temporada de Champions League en su historia. El entrenador Cesc Fabregas quiere fortalecer su línea defensiva fichando al experimentado defensa. Desde que Dani Carvajal anunció su salida del Real Madrid, ha recibido ofertas de varios clubes extranjeros, pero el Como podría ofrecerle la oportunidad de competir en el torneo más prestigioso de Europa. Así lo informa Goal.com .

Fabregas no solo apunta a jugadores veteranos, sino también a talentos de la cantera del Real Madrid. En particular, el delantero Gonzalo Garcia y el centrocampista Cesar Palacios se han convertido en objetivos clave de transferencia para el club. La dirección del Como planea construir el futuro del equipo y aumentar su potencial ofensivo a través de estos jóvenes jugadores. A pesar de haber tenido poco tiempo de juego la temporada pasada, Gonzalo Garcia mostró resultados efectivos.

La estrategia de transferencia del club también está ligada a la posible salida de Nico Paz. Según los informes, Nico Paz podría regresar al Real Madrid, lo que crearía un vacío importante en el mediocampo del Como. Por lo tanto, Fabregas está tratando de establecer un equilibrio entre los jóvenes talentos y jugadores con experiencia ganadora como Dani Carvajal.

Se espera que el Como ofrezca al Real Madrid un porcentaje de una futura venta o una opción de recompra para reducir el precio en las negociaciones por Gonzalo Garcia. El club italiano está trabajando activamente para formar una plantilla competitiva que cumpla con los requisitos de la Champions League.