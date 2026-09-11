El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se lesiona y genera preocupación antes del derbi

Manchester United A pesar de la contundente victoria del equipo en la Champions League contra el club azerbaiyano Sabah FK, tras el encuentro surgió una noticia preocupante. Según ixbt.com y medios deportivos, el capitán del equipo, Bruno Fernandes, fue visto cojeando visiblemente al abandonar el estadio. Esta situación ha generado inquietud entre los aficionados y el cuerpo técnico ante el importante derbi de Manchester. Así lo informa Goal.com informa .

El encuentro en Old Trafford fue excelente para el club inglés, ya que los locales marcaron cuatro goles sin respuesta. Además de Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Lisandro Martínez, el propio Bruno Fernandes también anotó. Sin embargo, al finalizar el partido, se difundieron rápidamente videos en redes sociales donde se veía al centrocampista portugués saliendo del estadio acompañado por el personal médico, evitando apoyar peso en una de sus piernas.

Victoria y estado general del equipo

Aunque la posible lesión del capitán ha empañado el ánimo de los aficionados, el cuerpo técnico intenta centrarse en los aspectos positivos. El equipo se mostró muy incisivo y preciso en ataque, ofreciendo un juego convincente. Asimismo, se destacó la solidez defensiva y el hecho de mantener la portería a cero como una base importante para el resto de la temporada.

En la rueda de prensa posterior al partido, se hizo especial hincapié en la calidad de juego del equipo. Se señaló que, a pesar de que los resultados no han sido los esperados al inicio de la temporada, la calidad mostrada indica una dinámica positiva. El entrenador expresó su satisfacción por la evolución táctica del equipo en comparación con la temporada anterior.

Preocupaciones antes del derbi

Actualmente, toda la atención está puesta en los resultados de las pruebas médicas de Bruno Fernandes. Si la lesión del experimentado jugador resulta grave, sería una baja sensible para el equipo antes del partido contra el Manchester City. No obstante, el cuerpo técnico asegura que seguirá trabajando paso a paso para mejorar la calidad de juego.