Real Madrid — RB Leipzig: alineaciones y directo
El partido de la Champions League entre el Real Madrid y el RB Leipzig comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Real Madrid: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (capitán), 4. Huijsen D., 22. Rüdiger A., 18. Carreras A., 6. Camavinga E., 20. Silva B., 15. Güler A., 5. Bellingham J., 7. Vinícius Júnior, 10. Mbappé K.
Suplentes del Real Madrid: 12. Alexander-Arnold T., 17. Cucurella M., 21. Díaz B., 25. Diomande I., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 9. Endrick, 19. Espi K., 16. Konaté I., 13. Lunin A., 27. Pitarch T., 14. Tchouaméni A.
Entrenador del Real Madrid: Mourinho J.
Alineación titular del RB Leipzig: 26. Vandevoordt M., 17. Baku R., 4. Orbán W., 23. Lukeba C., 22. Raum D. (capitán), 21. El-Aynaoui N., 13. Seiwald N., 10. Gruda B., 28. Nkunku C., 7. Nusa A., 40. Rômulo Cardoso.
Suplentes del RB Leipzig: 11. Bakayoko J., 6. Banzuzi E., 14. Baumgartner C., 3. Estève M., 35. Finkgräfe M., 27. Gomis T., 39. Henrichs B., 16. Klostermann L., 2. Koné A., 30. Maksimović A., 1. Nyland Ø., 20. Reitz R.
Entrenador del RB Leipzig: Demichelis M.
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