« Mi sueño de infancia se ha cumplido »: Yan Diomande habla tras fichar por el Real Madrid

Se ha cerrado oficialmente otro traspaso astronómico en el mercado del fútbol europeo. El joven talento marfileño Yan Diomande, de 19 años, que se ha incorporado al Real Madrid, envió un emotivo mensaje de despedida a los aficionados alemanes y al RB Leipzig.

Recordemos que los « merengues » pagaron al Leipzig una cantidad garantizada de 125 millones de euros más 15 millones de euros en variables, para un total de 140 millones de euros.

« No habría logrado nada sin el Leipzig »

Diomande agradeció sinceramente al club alemán la confianza depositada en él y haberle ayudado a dar el salto de calidad:

« Estoy infinitamente agradecido al Leipzig. El club y su directiva confiaron en mí hace un año, aunque por entonces solo había disputado unos pocos partidos como profesional. Me dieron una oportunidad y crearon las condiciones para que pudiera demostrar mi nivel más alto. Aquí encontré mi lugar en una de las ligas más competitivas de Europa, entré en la selección de Costa de Marfil y tuve la fortuna de representar a mi país en el Mundial », — escribió el futbolista.

« Fichar por el Real Madrid es un sueño de infancia »

El talento marfileño no ocultó que su traspaso a Madrid era su mayor sueño y dio las gracias a la directiva por esta oportunidad:

« Fichar por el Real Madrid es cumplir un sueño de infancia. Por eso quiero agradecer especialmente a la directiva del Leipzig, que permitió que se llevara a cabo este traspaso aunque mi contrato seguía vigente. También quiero dar las gracias de todo corazón a los aficionados. El apoyo y el cariño que me mostraron desde el primer día han sido de un valor incalculable para mí. Hoy comienza una nueva página de mi vida. Las despedidas siempre son difíciles, pero estoy deseando afrontar los nuevos retos que me esperan. Quién sabe, quizá algún día volvamos a encontrarnos en la Liga de Campeones », — concluyó Diomande.

La nueva etapa del jugador de 19 años en Madrid y su futuro en el « club blanco » generan gran expectación en el mundo del fútbol.

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