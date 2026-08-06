El Real gasta una cifra histórica en este fichaje: comienza la era Diomande

El Real ha protagonizado un fichaje de impacto en el fútbol europeo al incorporar a Yan Diomande, extremo de 19 años del RB Leipzig. El club madrileño pagará 125 millones de euros fijos, y la operación podría alcanzar los 140 millones si se cumplen los bonus.

Así, un talento al que hace apenas dos años casi nadie conocía en Europa se convierte en el futbolista más caro de la historia del Real. Sin embargo, su edad no es la única razón que llevó al club a invertir una suma tan enorme.

Nuevo récord de 125 millones de euros

Según AS y El País, el Real pagará al Leipzig 125 millones de euros garantizados por Diomande. El contrato también contempla 15 millones de euros en bonus.

Esta cantidad fija supera la pagada por estrellas como Jude Bellingham, Gareth Bale y Eden Hazard. Si se activan todos los bonus, el coste total de la operación alcanzará los 140 millones de euros.

Según AS, el futbolista marfileño ha firmado con el club madrileño un contrato de siete temporadas, hasta 2033.

20 acciones decisivas en 33 partidos

El Real no considera a Diomande únicamente una inversión de futuro. Ya en la temporada 2025-26 se convirtió en uno de los jóvenes futbolistas más destacados de la Bundesliga.

Según la Federación Alemana de Fútbol y la Bundesliga, el extremo disputó 33 partidos de liga con el Leipzig y :

— marcó 12 goles;

— dio 8 asistencias;

— participó directamente en 20 goles en total.

Diomande destaca por su velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su polivalencia en ambas bandas. Aunque juega principalmente por la izquierda, también puede reforzar el ataque por la derecha cuando es necesario.

De agente libre a estrella de 125 millones de euros

La progresión de Diomande en el fútbol ha sido meteórica. El Leganés lo incorporó como agente libre en noviembre de 2024. Con 18 años, el delantero estaba destinado inicialmente al filial del club.

Sin embargo, su talento llamó rápidamente la atención de los entrenadores del primer equipo. En la temporada 2024-25, Diomande disputó 10 partidos de LaLiga, marcó 2 goles y dio una asistencia. Por tanto, el entorno y las exigencias del campeonato español no le resultan completamente desconocidos.

En el verano de 2025, el Leipzig lo compró por 20 millones de euros. Solo una temporada después, el club alemán logró vender al futbolista por una cantidad fija de 125 millones de euros.

¿Qué ha fichado el Real?

Diomande es un futbolista capaz de rendir de inmediato y, al mismo tiempo, con un amplio margen de crecimiento. Sus principales virtudes son la velocidad, el regate vertical, sus entradas decididas en el área y su capacidad para finalizar las jugadas con un gol o una asistencia.

El fichaje de este extremo de 19 años demuestra que el Real está dispuesto a pagar el precio más alto no solo por estrellas consagradas, sino también por talentos que empiezan a brillar en el fútbol europeo.

La tarea que espera ahora a Diomande no es sencilla: deberá superar la presión de su precio récord y repetir en el Santiago Bernabéu el nivel mostrado en la Bundesliga. Se pagaron 125 millones de euros por su talento, pero ahora depende de él justificar esa cifra sobre el terreno de juego.

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