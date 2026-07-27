Via libre para el Real: ¿por qué el PSG canceló el fichaje de Yann Diomande?

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Via libre para el Real: ¿por qué el PSG canceló el fichaje de Yann Diomande?

Uno de los culebrones más sonados del mercado de fichajes europeo ha llegado a su fin. El Paris Saint-Germain ha anunciado oficialmente la paralización total de las negociaciones para el fichaje del joven y talentoso centrocampista del RB Leipzig, Yann Diomande.

Esta decisión ha abierto el camino al Real Madrid. Según informan los medios de comunicación, se espera que el jugador se incorpore al club blanco en los próximos días y pase el reconocimiento médico en Madrid.

Zamin.uz Presenta la firme declaración de la directiva del PSG y las principales razones del fracaso del fichaje.

Comunicado oficial del PSG: «No participamos en la locura del mercado»

El campeón de Francia ha explicado sin rodeos los motivos para renunciar al fichaje. La directiva del club calificó de «desorbitadas» las exigencias planteadas por el agente del jugador y el Leipzig.

Extracto del comunicado del PSG publicado por Marca:

«El Paris Saint-Germain ha renunciado oficialmente a sus planes respecto a Yann Diomande y ha detenido todas las negociaciones. Tanto la tarifa de traspaso propuesta como las exigencias salariales eran de un nivel completamente injustificado y podrían haber afectado negativamente a la estabilidad del mercado.

El PSG no se aparta de sus principios de disciplina financiera estricta y equilibrio en la plantilla. Como doble ganador de la Liga de Campeones y el club más laureado de los últimos años, el Paris Saint-Germain no se cederá ante pujas inflacionistas ni ante las maniobras de ciertos intermediarios. El club continuará con su estrategia en el mercado de fichajes con calma y confianza.»

Los números de Yann Diomande en la pasada temporada

La estrella de 20 años del Leipzig atrajo la atención de los grandes de Europa con su juego la pasada temporada, elevando drásticamente su valor de mercado.

Indicador

Valor / Resultado

Partidos jugados (todas las competiciones)

36

Goles anotados

13

Asistencias de gol

10

Sistema «Gol + Asistencia»

23 puntos

Valoración en Transfermarkt

~ 90 millones de euros

¿Cómo aprovechó la situación el Real Madrid?

La retirada del PSG de las negociaciones favoreció al Real Madrid. Los blancos alcanzaron rápidamente un acuerdo con el entorno del jugador y el Leipzig.

Según los informes, Diomande viajará a Madrid en las próximas horas y, tras pasar el reconocimiento médico, firmará un contrato de larga duración con el Real. Por su parte, el PSG prefirió destinar dichos fondos a reforzar otras posiciones clave de la plantilla.

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El nuevo duelo de fichajes entre París y Madrid concluyó con un giro inesperado.

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Shuhrat Razzakov
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