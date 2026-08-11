« Cuando el Real llama, es imposible decir que no »: Yan Diomande revela sus primeras sensaciones

El talentoso extremo Yan Diomande, llegado del RB Leipzig al Real Madrid y convertido en uno de los fichajes más sonados del actual mercado de verano, habló con entusiasmo sobre sus primeros días en el Real Madrid, su conversación con José Mourinho y el ambiente del vestuario.

Estas declaraciones apasionadas y sinceras fueron publicadas en la página web oficial del club blanco.

« La conversación con Mourinho y la confianza recibida »

El joven y prometedor extremo, traspasado a Madrid por 125 millones de euros, no ocultó que José Mourinho desempeñó un papel decisivo en este fichaje:

« Antes que nada, quiero agradecer a José Mourinho. Ya habíamos hablado anteriormente. Precisamente gracias a José y a la confianza que me demostraron los dirigentes del club, hoy tengo la suerte de vestir la camiseta del Real. Gracias a todos los que depositaron tanta confianza en mí », declaró Diomande.

El futbolista, considerado en los últimos años como uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial, añadió que está impresionado por el ambiente repleto de estrellas del equipo:

« Estar codo con codo con jugadores de primer nivel como ellos en el vestuario es una sensación increíble. Antes solo veía sus partidos por televisión, y ahora estoy sentado con ellos en el mismo vestuario ».

« Aquí la competencia y las exigencias son completamente diferentes »

Yan Diomande destacó que siente plenamente la presión y los altos estándares del Santiago Bernabéu, y que está preparado para contribuir a los éxitos del equipo:

« Todo aquí es increíble, pero también completamente diferente. Tanto la competencia como las exigencias son muy altas. Es normal, porque estamos hablando del Real. Para seguir siendo el mejor equipo del mundo, tenemos que trabajar más y sin descanso que en cualquier otro lugar. Quiero convertirme en una parte esencial de este gran equipo y ayudarlo a conquistar muchos títulos ».

« Cuando el Real llama, es imposible decir que no »

Al hablar de su decisión de cambiar de club, el extremo explicó que aceptó sin dudarlo cuando recibió la propuesta del club madrileño:

« Cuando un club como el Real Madrid te llama, no puedes decir que no de ninguna manera. Es así de sencillo. Quiero alcanzar las cotas más altas junto a este club y ayudar a mi equipo a ganar todos los trofeos y premios posibles. Espero que nos esperen muchas grandes victorias », concluyó el futbolista.

La pieza clave del proyecto de Mourinho

Recordemos que Yan Diomande es el fichaje más caro del Real Madrid dirigido por José Mourinho este verano. El técnico portugués ve al talentoso extremo como una de las piezas centrales de la línea ofensiva del equipo para la nueva temporada.

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