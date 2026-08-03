El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se frena por un conflicto de agentes

El Real Madrid se ha topado con un grave obstáculo en su intento por fichar a la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. Según la información difundida por AS y Defensa Central, el anuncio oficial del traspaso se está retrasando debido a una fuerte disputa legal entre sus antiguos y actuales representantes. El conflicto entre las partes ha llegado hasta los órganos de la FIFA, lo que está afectando negativamente a la fase final del acuerdo. Así lo informa Goal.com.

El club blanco había mantenido negociaciones únicamente con la agencia Roc Nation, fundada por el famoso rapero Jay-Z. Los madrileños consideraban a dicha agencia deportiva como la única representante del jugador. Sin embargo, la agencia Maxidel Management, liderada por el ex futbolista Max Gradel, ha presentado una demanda oficial ante la FIFA alegando incumplimiento de las condiciones del contrato. Fue precisamente esta agencia la que facilitó el traspaso del extremo al RB Leipzig el año pasado, y exige que se mantengan sus derechos hasta que el jugador abandone el club alemán.

La falta de transparencia en las negociaciones enfurece al club madridista

Este obstáculo inesperado ha provocado la paralización de un acuerdo que estaba prácticamente cerrado. Se informa que la directiva del gigante español está muy indignada con la situación al percibir una falta de transparencia y sentirse engañada durante las negociaciones. El periodista marfileño Malik Traoré se pronunció al respecto, destacando el descontento del Real Madrid con los representantes de Roc Nation, ya que se ocultó que el jugador seguía vinculado por un contrato en vigor con otros agentes. La ira va dirigida principalmente hacia la agencia y no hacia el jugador en sí.

Actualmente, toda la atención está centrada en la decisión de la FIFA, organismo que ha comenzado a estudiar la denuncia de la agencia Maxidel. La Federación Internacional de Fútbol aplica normas estrictas sobre la actividad de los agentes. Si existe un litigio activo sobre los derechos de representación, la FIFA tiene derecho a denegar la tramitación del Certificado de Transferencia Internacional. Al poder acarrear graves consecuencias para el club el pago de una comisión al agente equivocado, el Real Madrid se ve obligado a resolver con cautela esta compleja situación jurídica.

Las estrictas exigencias financieras del RB Leipzig

Otro factor que complica aún más el panorama es la política de fichajes del RB Leipzig. El conjunto alemán exige más de 100 millones de euros por su delantero estrella y no tiene intención de hacer ningún descuento. Según los informes, si las disputas legales se alargan, el Real Madrid podría verse en la obligación de solicitar una licencia provisional para inscribir temporalmente a Yan Diomande. En cualquier caso, las partes aguardan el fallo definitivo de la FIFA para que la operación llegue a buen puerto.