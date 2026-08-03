El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se frena por un conflicto de agentes

·55·Deportes
El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid se frena por un conflicto de agentes

El Real Madrid se ha topado con un grave obstáculo en su intento por fichar a la estrella del RB Leipzig, Yan Diomande. Según la información difundida por AS y Defensa Central, el anuncio oficial del traspaso se está retrasando debido a una fuerte disputa legal entre sus antiguos y actuales representantes. El conflicto entre las partes ha llegado hasta los órganos de la FIFA, lo que está afectando negativamente a la fase final del acuerdo. Así lo informa Goal.com.

El club blanco había mantenido negociaciones únicamente con la agencia Roc Nation, fundada por el famoso rapero Jay-Z. Los madrileños consideraban a dicha agencia deportiva como la única representante del jugador. Sin embargo, la agencia Maxidel Management, liderada por el ex futbolista Max Gradel, ha presentado una demanda oficial ante la FIFA alegando incumplimiento de las condiciones del contrato. Fue precisamente esta agencia la que facilitó el traspaso del extremo al RB Leipzig el año pasado, y exige que se mantengan sus derechos hasta que el jugador abandone el club alemán.

La falta de transparencia en las negociaciones enfurece al club madridista

Este obstáculo inesperado ha provocado la paralización de un acuerdo que estaba prácticamente cerrado. Se informa que la directiva del gigante español está muy indignada con la situación al percibir una falta de transparencia y sentirse engañada durante las negociaciones. El periodista marfileño Malik Traoré se pronunció al respecto, destacando el descontento del Real Madrid con los representantes de Roc Nation, ya que se ocultó que el jugador seguía vinculado por un contrato en vigor con otros agentes. La ira va dirigida principalmente hacia la agencia y no hacia el jugador en sí.

Actualmente, toda la atención está centrada en la decisión de la FIFA, organismo que ha comenzado a estudiar la denuncia de la agencia Maxidel. La Federación Internacional de Fútbol aplica normas estrictas sobre la actividad de los agentes. Si existe un litigio activo sobre los derechos de representación, la FIFA tiene derecho a denegar la tramitación del Certificado de Transferencia Internacional. Al poder acarrear graves consecuencias para el club el pago de una comisión al agente equivocado, el Real Madrid se ve obligado a resolver con cautela esta compleja situación jurídica.

Las estrictas exigencias financieras del RB Leipzig

Otro factor que complica aún más el panorama es la política de fichajes del RB Leipzig. El conjunto alemán exige más de 100 millones de euros por su delantero estrella y no tiene intención de hacer ningún descuento. Según los informes, si las disputas legales se alargan, el Real Madrid podría verse en la obligación de solicitar una licencia provisional para inscribir temporalmente a Yan Diomande. En cualquier caso, las partes aguardan el fallo definitivo de la FIFA para que la operación llegue a buen puerto.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigFIFAFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaLa herida del Real Madrid sanó: Xabi Alonso abre una nueva página en el ChelseaHoy, 07:21Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)Hoy, 07:10Stirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoStirling da la sorpresa: Blachowicz detenido en el primer asaltoHoy, 06:52Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)Hoy, 06:47Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Sarukyan derrotó a un bloguero indio en dos minutos (video)Hoy, 06:22William Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoWilliam Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intentoHoy, 06:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»