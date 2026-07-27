El Real Madrid alcanza un acuerdo para el fichaje de Yan Diomande

El Real Madrid está muy cerca de cerrar un fichaje estelar en el mercado de pases. Según informa el prestigioso periodista Fabrizio Romano, el club blanco ha llegado a un acuerdo total para incorporar a sus filas al talentoso extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. El jugador de 19 años viajará a España en los próximos días para someterse al reconocimiento médico y firmar un contrato de larga duración hasta junio de 2031, según informa Goal.com .

Se estima que el valor del traspaso supera significativamente los 100 millones de euros. Inicialmente, una oferta madridista cercana a los 100 millones de euros fue rechazada por el club alemán, ya que la directiva del RB Leipzig exigía una cifra mayor por su prometedor futbolista. Sin embargo, tras las últimas negociaciones, ambas partes llegaron a un entendimiento y la operación alcanzó una cifra récord.

Feroz competencia por la estrella

Yan Diomande, internacional con Costa de Marfil, despertó el fuerte interés de los principales clubes de Europa. En particular, el Paris Saint-Germain también participó activamente en la puja y ya había acordado los términos contractuales con el jugador. No obstante, manteniéndose fiel a sus principios de estabilidad financiera y equilibrio de plantilla, el club parisino decidió retirarse de la pelea por dicha cantidad.

Asimismo, los gigantes de la Premier League inglesa —Arsenal, Manchester City y Liverpool— también siguieron de cerca los pasos del joven talento. Sin embargo, los conjuntos ingleses no quisieron superar la barrera de los 100 millones de euros. La retirada del Paris Saint-Germain despejó todos los obstáculos en el camino del Real Madrid y aseguró la materialización del fichaje.

La fulgurante trayectoria ascendente del jugador

La carrera de Yan Diomande en los últimos años destaca por saltos profesionales verdaderamente notables. En la temporada 2024-25, defendiendo los colores del Leganés, club descendido de La Liga , apenas fue titular en seis partidos y marcó dos goles. A pesar de ello, su potencial no pasó desapercibido para el club germano.

En 2025, el RB Leipzig pagó 20 millones de euros para hacerse con sus servicios. Tras revolucionar su juego en la Bundesliga alemana, el joven delantero se convirtió rápidamente en la gran figura del equipo. Durante la pasada temporada, disputó 46 encuentros en todas las competiciones, anotó más de 10 goles y se consolidó como una de las mayores joyas del fútbol europeo.