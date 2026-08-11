El Real Madrid no planea realizar más fichajes de gran impacto durante el mercado de verano. El último gran refuerzo del conjunto blanco este verano fue el talentoso extremo Yan Diomande, fichado del RB Leipzig por 125 millones de euros, sin incluir bonus.

Según la prestigiosa publicación española Marca la directiva del club considera que la plantilla de José Mourinho está prácticamente completa y preparada al 95 % para la nueva temporada.

La prioridad será dar salida a los jugadores

La directiva madridista anunció que la fase principal de configuración de la plantilla había concluido. Por ello, el conjunto blanco centra ahora su atención en despedir a los jugadores prescindibles y optimizar el equipo.

Según el nuevo plan del club, solo se ficharían nuevos jugadores en dos situaciones imprevistas:

Si uno de los integrantes del equipo fuera vendido inesperadamente a otro club; Si se produjeran lesiones graves y de larga duración en la plantilla.

La reconstrucción del Real Madrid: ¿quién llegó y quién se fue?

Este mercado de fichajes de verano será recordado en el Santiago Bernabéu por sus cambios espectaculares y de gran magnitud.

Los nuevos jugadores que llegaron al equipo:

Yan Diomande (RB Leipzig — 125 millones de euros);

Marc Cucurella ;

Denzel Dumfries ;

Ibrahima Konaté ;

Bernardo Silva ;

Carlos Espí.

Los jugadores que abandonaron el equipo:

Dani Carvajal ;

David Alaba ;

Dani Ceballos ;

Franco Mastantuono (cedido);

Fran García ;

Gonzalo García ;

César Palacios ;

Mario Martín ;

Fran González.

El equipo madridista dirigido por José Mourinho aspira a luchar por los principales títulos en todas las competiciones durante la nueva temporada, con una plantilla renovada y reforzada.

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