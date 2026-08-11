La reconstrucción del Real Madrid: ¿quién llegó y quién se fue?

·8·Deportes
La reconstrucción del Real Madrid: ¿quién llegó y quién se fue?

El Real Madrid no planea realizar más fichajes de gran impacto durante el mercado de verano. El último gran refuerzo del conjunto blanco este verano fue el talentoso extremo Yan Diomande, fichado del RB Leipzig por 125 millones de euros, sin incluir bonus.

Según la prestigiosa publicación española Marca la directiva del club considera que la plantilla de José Mourinho está prácticamente completa y preparada al 95 % para la nueva temporada.

La prioridad será dar salida a los jugadores

La directiva madridista anunció que la fase principal de configuración de la plantilla había concluido. Por ello, el conjunto blanco centra ahora su atención en despedir a los jugadores prescindibles y optimizar el equipo.

Según el nuevo plan del club, solo se ficharían nuevos jugadores en dos situaciones imprevistas:

  1. Si uno de los integrantes del equipo fuera vendido inesperadamente a otro club;

  2. Si se produjeran lesiones graves y de larga duración en la plantilla.

La reconstrucción del Real Madrid: ¿quién llegó y quién se fue?

Este mercado de fichajes de verano será recordado en el Santiago Bernabéu por sus cambios espectaculares y de gran magnitud.

Los nuevos jugadores que llegaron al equipo:

  • Yan Diomande (RB Leipzig — 125 millones de euros);

  • Marc Cucurella;

  • Denzel Dumfries;

  • Ibrahima Konaté;

  • Bernardo Silva;

  • Carlos Espí.

Los jugadores que abandonaron el equipo:

  • Dani Carvajal;

  • David Alaba;

  • Dani Ceballos;

  • Franco Mastantuono (cedido);

  • Fran García;

  • Gonzalo García;

  • César Palacios;

  • Mario Martín;

  • Fran González.

El equipo madridista dirigido por José Mourinho aspira a luchar por los principales títulos en todas las competiciones durante la nueva temporada, con una plantilla renovada y reforzada.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Enzo Maresca, listo para trabajar a la sombra de Pep GuardiolaEnzo Maresca, listo para trabajar a la sombra de Pep GuardiolaHoy, 12:40Harry Maguire insta a Manchester United a prepararse para la nueva temporadaHarry Maguire insta a Manchester United a prepararse para la nueva temporadaHoy, 12:35Oficial: el entrenador del Metallurg, Ilhom Mo‘minjonov, dimiteOficial: el entrenador del Metallurg, Ilhom Mo‘minjonov, dimiteHoy, 12:33Pronóstico para UFC 330: ¿a quién ve Tom Aspinall como favorito entre Ian Garry e Islam Makhachev?Pronóstico para UFC 330: ¿a quién ve Tom Aspinall como favorito entre Ian Garry e Islam Makhachev?Hoy, 12:28Matty Cash: el Aston Villa, listo para ganar la Supercopa de la UEFAMatty Cash: el Aston Villa, listo para ganar la Supercopa de la UEFAHoy, 12:16Ferran Torres y Rodri podrían cambiar de club en el mercado de fichajes de veranoFerran Torres y Rodri podrían cambiar de club en el mercado de fichajes de veranoHoy, 12:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)