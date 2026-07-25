La plantilla del campeón no está completa: Keown señala tres carencias

El Arsenal se ha convertido en campeón de Inglaterra tras 22 años de espera, pero la leyenda del club, Martin Keown, considera que esta plantilla aún no es perfecta. Ha señalado tres vacíos importantes en el equipo de Mikel Arteta, aunque los últimos movimientos en el mercado de fichajes sugieren que uno de ellos ya ha sido cubierto parcialmente.

Ahora la pregunta principal es: ¿cuántos cambios más necesitan los «Gunners» para defender el título y cómo puede Arteta reforzarlos sin romper el equilibrio del grupo actual?

Keown destacó tres posiciones específicamente

Según el exdefensa del Arsenal, Martin Keown, el equipo debería considerar reforzar el mediocampo central, la banda izquierda y la línea de ataque antes de la nueva temporada.

«Creo que el Arsenal necesita otro mediocampista capaz de controlar el juego. También es necesario un extremo izquierdo. No me sorprendería que el club saliera al mercado por un delantero centro».

Keown enfatizó la necesidad de un mediocampista que mejore el control del balón. No se trata solo de un jugador luchador, sino de alguien capaz de dictar el ritmo bajo presión rival y cambiar la dirección del ataque. También señaló la banda izquierda y la posición de delantero centro como prioridades potenciales.

El mercado ha comenzado, ¿pero se han cubierto las necesidades?

Los primeros informes indicaban que el Arsenal solo había incorporado a Illan Meslier, llegado como agente libre desde el Leeds. Sin embargo, la situación en el mercado cambió rápidamente.

A fecha de 24 de julio, el Arsenal ha recibido a tres jugadores:

Nuevo jugador Club anterior Posición Illan Meslier Leeds Portero Piero Hincapié Bayer Leverkusen Defensa Christos Tzolis Brujas Extremo izquierdo

Al mismo tiempo, Leandro Trossard se marchó al Beşiktaş y Jakub Kiwior pasó al Oporto. Por lo tanto, el problema de la banda izquierda que señaló Keown podría haber sido resuelto con el fichaje de Tzolis, pero la salida del belga ha reconfigurado la competencia en el ataque.

¿Por qué sigue siendo crucial la banda izquierda?

La temporada pasada, la mayor parte de los ataques del Arsenal se construyeron por la banda derecha. Según el análisis de la Premier League, el 43 % de los ataques del equipo fueron por la derecha y solo el 33 % por la izquierda. Esto permitía a los rivales predecir de dónde vendría el peligro principal.

La llegada de Tzolis podría aliviar este problema. Sin embargo, el nuevo jugador debe:

adaptarse a la velocidad del fútbol inglés;

mostrar consistencia en el once inicial;

crear tanto peligro como Bukayo Saka en la banda opuesta;

compensar los goles y asistencias de Trossard.

Por ello, el simple hecho de fichar a un extremo izquierdo no significa que todas las dudas en esa posición estén resueltas. Un fichaje no es la solución al problema, sino solo la primera parte de la respuesta.

¿Qué tipo de mediocampista falta?

La opinión más importante de Keown se refiere al mediocampo. El Arsenal tiene jugadores de alto nivel con el balón, pero durante una temporada larga, la tarea de controlar el juego puede depender demasiado de unos pocos líderes.

Un nuevo mediocampista central podría dar a Arteta las siguientes opciones:

aumentar el ritmo de juego contra defensas cerradas;

reducir la carga creativa sobre Martin Ødegaard;

utilizar a Declan Rice en diferentes posiciones;

mantener la calidad durante lesiones y suspensiones;

reforzar las rotaciones en liga, copas y Champions League.

Ya se había informado de que el club estaba considerando un mediocampista central y un delantero en sus planes de verano. Sin embargo, antes de los grandes fichajes, hay que tener en cuenta el equilibrio financiero y el futuro de los jugadores actuales.

¿Es necesario un nuevo delantero o es un gasto innecesario?

El tema más controvertido es la posición de delantero centro. Keown mencionó este fichaje no como una exigencia estricta, sino como el siguiente paso que el club podría dar.

Un nuevo delantero permitiría al Arsenal:

atacar con diferentes estilos;

mejorar en el área contra defensas cerradas;

crear competencia entre los delanteros principales;

asegurar que los goles no dependan solo de uno o dos jugadores.

Sin embargo, hay una línea delgada. Fichar a otro delantero por una gran suma podría reducir los minutos de los jugadores actuales y romper el equilibrio de la plantilla. En resumen, comprar una estrella es fácil, pero hacer que todos encajen a la vez no es Football Manager.

Keown puso la tarea más importante por encima de los fichajes

Para el exdefensa, el asunto no es solo comprar nuevos jugadores. En su opinión, el Arsenal debe ante todo renovar los contratos de los jugadores clave que ganaron el título y mantener la columna vertebral del equipo.

«Lo más importante es renovar a los jugadores que han tenido éxito aquí. Hay que mantenerlos, desarrollar el potencial existente y solo entonces reforzarse con calidad. Porque estamos hablando de campeones».

La lógica de este enfoque es sencilla: no es necesario reconstruir por completo un equipo campeón. Hay que identificar sus puntos débiles y traer solo a jugadores que realmente eleven el nivel.

La verdadera tarea de Arteta

El mercado de verano del Arsenal aún no ha terminado. La banda izquierda se reforzó con Tzolis, Hincapié se sumó a la defensa y aumentó la competencia en la portería. Pero la cuestión del mediocampista de control y el posible nuevo delantero que mencionó Keown sigue abierta.

El mayor desafío para Arteta no es traer muchos jugadores. Debe, manteniendo el espíritu del equipo campeón, llevar al grupo a un nivel aún más impredecible para sus rivales.

¿Quién crees que necesita más el Arsenal ahora mismo: un mediocampista que dirija el juego o un delantero que garantice goles? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de los «Gunners» en Telegram.