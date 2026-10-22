Getafe - Lugano: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Getafe y Lugano comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Getafe: 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Angileri J., 3. Djené (capitán), 2. Djené, 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Vallu J.
Suplentes del Getafe: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Martín M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Terrats R., 19. Ünal E.
Entrenador del Getafe: Bordalás Jiménez J.
Alineación inicial del Lugano: 16. von Ballmoos D. (capitán), 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.
Suplentes del Lugano: 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Kendouci A., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.
Entrenador del Lugano: Croci-Torti M.
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