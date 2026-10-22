Getafe - Lugano: alineaciones y directo

·43·Deportes
Getafe - Lugano: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Getafe y Lugano comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Getafe: 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Angileri J., 3. Djené (capitán), 2. Djené, 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Vallu J.

Suplentes del Getafe: 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Martín M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Terrats R., 19. Ünal E.

Entrenador del Getafe: Bordalás Jiménez J.

Alineación inicial del Lugano: 16. von Ballmoos D. (capitán), 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.

Suplentes del Lugano: 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Kendouci A., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.

Entrenador del Lugano: Croci-Torti M.

En directo1-3 EN VIVO
261-3
¡El balón al fondo de la red! Albian Ajeti (Lugano) dispara de manera brillante desde fuera del área a la cepa del poste izquierdo, el portero nada puede hacer. Asistencia de Derek Moncada. ¡Qué magnífica definición! 1:3.
23🟨
Tarjeta amarilla. Borja Mayoral (Getafe) es amonestado por una dura entrada sobre su rival.
21
El saque de esquina ejecutado por el Getafe fue despejado con seguridad por el portero del Lugano, David von Ballmoos.
20
Gracias a un buen despeje del defensa, el saque de esquina del Getafe quedó en nada.
20🟨
Atilla Karaoğlan muestra tarjeta amarilla a Uran Bislimi (Lugano) por una dura entrada.
17
Lukas Mai (Lugano) remata a puerta, pero el balón se va fuera.
17
Lugano no supo aprovechar el saque de esquina, los defensas despejaron el balón.
16
Daniel Dos Santos (Lugano) dispara desde fuera del área, pero su intento es bloqueado.
15
Uran Bislimi (Lugano) saca un potente disparo desde fuera del área, pero su intento es bloqueado por un defensa. Buena jugada de Lugano, que gana un saque de esquina.
15
Gracias a un gran bloqueo defensivo, el saque de esquina de Lugano no trajo consecuencias.
13🟨
¿En qué estaba pensando Mattia Zanotti (Lugano)? No se va a ir de rositas por esto. El árbitro le muestra tarjeta amarilla.
12
¡Iván Azón Monzón (Getafe) se eleva con fuerza tras un gran centro y conecta un cabezazo! Su remate se marcha muy desviado. ¡Flojo disparo!
71-2
¡Gol! Yanis Cimignani (Lugano) cazó un balón suelto en el área y disparó con precisión a la esquina inferior derecha, sin dar opciones al portero. Pone el 1:2 en el marcador.
6
El balón salió del campo y el juez de línea señaló el banderín de esquina. Saque de esquina a favor del Getafe.
6
El Getafe tuvo la oportunidad de marcar desde el córner, pero el defensa despejó el balón.
5
¡Ivan Azón Monzón (Getafe) saca un disparo potente hacia la escuadra, pero David von Ballmoos está intratable y hace una parada espectacular! Habrá córner para el Getafe.
4
El balón salió del campo. El Getafe tiene la oportunidad de marcar de córner.
31-1
ГОЛ! Албиан Аети (Лугано) ҳаводан узатилган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва танаси билан тўпни дарвозага киритиб юборди.
21-0
¡Iván Azón Monzón (Getafe) se deshace de la defensa y marca un golazo espectacular con un disparo lejano ajustado al poste derecho!
1
El partido ha comenzado, el encuentro de hoy acaba de arrancar.
21:47
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Sacará de centro el Lugano.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Atilla Karaoğlan.
21:45
Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
21:45
Partido: Getafe - Lugano. Resultado: -. Comentario: Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo por texto. Intentaremos brindarles información detallada sobre los eventos en el campo. Queda muy poco tiempo para que comience el partido.
GetafeLuganoConference LeagueFútbolUEFA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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