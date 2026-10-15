Hearts - Nordsjælland: alineaciones y directo

·40·Deportes
Hearts - Nordsjælland: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Hearts y Nordsjælland comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de Hearts: 1. Roys B., 2. Borchgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Walcott M., 5. McCart J., 6. McIntyre O., 15. McPake J., 78. Mendi L., 7. Miller K., 18. Milne H. (capitán), 21. Wilson J.

Suplentes de Hearts: 23. Altena J., 28. Clark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Gendouz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsley S., 74. Mato R., 33. Pollock F., 9. Williams J.

Entrenador de Hearts: Vranken V.

Alineación inicial de Nordsjælland: 13. Hansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Janssen J., 5. Lahteenmaki J., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norheim R., 3. Salkvist T. (capitán).

Suplentes de Nordsjælland: 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk J., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Heyde M., 8. Roykjaer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Walker M.

Entrenador de Nordsjælland: Olsen J.

En directo EN VIVO
27
Sin opciones, Lawrence Shankland (Hearts) prueba desde fuera del área, pero su disparo se marcha muy alto por encima del larguero.
23
Prince Amoako (Nordsjaelland) interceptó de inmediato el pase impreciso. Sacó un disparo preciso desde fuera del área, pero el balón se estrelló en el poste derecho y salió rechazado, alejando el peligro.
21
Partido: Hearts - Nordsjaelland. Marcador: 0-0. Comentario: Posesión del balón 53-47.
18
El Nordsjælland tendrá una oportunidad a balón parado desde el córner.
16
¡Mala suerte! Runar Norheim (Nordsjælland) controla magníficamente el centro y saca un potente disparo desde fuera del área, pero rebota en un defensa y se disipa el peligro.
13
El Nordsjælland tuvo la oportunidad de marcar desde un saque de esquina, pero el defensa despejó el balón.
12
Prince Amoako (Nordsjaelland) mostró una brillante habilidad individual, penetró en el área y disparó. Su peligroso disparo fue bloqueado por un defensa.
8
El Hearts está bajando el ritmo del partido mediante pases a uno o dos toques. Lo están pasando muy mal los rivales ahora mismo, correr sin balón exige un desgaste físico enorme.
5🟨
Claudio Braga (Hearts) se lleva la amonestación del árbitro. Tarjeta amarilla.
4
Hearts hizo una gran jugada y consiguió un saque de esquina.
4
Joshua McPake (Hearts) casi crea una situación de peligro, pero su pase a un compañero no salió bien.
2
El balón salió del campo, se concede saque de esquina. El Nordsjælland tendrá la oportunidad de crear una ocasión peligrosa ante la portería rival.
2
Prince Amoako (Nordsjaelland) centra al área desde la banda, pero su pase es bloqueado.
1
¡El partido de hoy acaba de empezar, disfruten del juego!
00:01
Los jugadores saltan al terreno de juego y el partido está a punto de comenzar. Nordsjælland sจะá de centro.
00:00
Presentamos al árbitro principal del partido de hoy, él es Damian Kos.
00:00
Puedes consultar los detalles de este partido junto con las alineaciones iniciales de ambos equipos.
00:00
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo escrito! Os mantendremos informados al instante de todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones titulares se anunciarán muy pronto.
HeartsNordsjællandConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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