Hearts - Nordsjælland: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Hearts y Nordsjælland comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial de Hearts: 1. Roys B., 2. Borchgrevink K., 10. Braga K., 64. Fegan-Walcott M., 5. McCart J., 6. McIntyre O., 15. McPake J., 78. Mendi L., 7. Miller K., 18. Milne H. (capitán), 21. Wilson J.
Suplentes de Hearts: 23. Altena J., 28. Clark Z., 17. Findley S., 30. Fulton R., 39. Gillis M., 19. Gendouz S., 11. Kabore P., 29. Kerjota S., 3. Kingsley S., 74. Mato R., 33. Pollock F., 9. Williams J.
Entrenador de Hearts: Vranken V.
Alineación inicial de Nordsjælland: 13. Hansen A., 14. Adel I., 10. Amoako P., 6. Brink M., 18. Janssen J., 5. Lahteenmaki J., 11. Lind A., 4. Markmann N., 25. Nelsson V., 23. Norheim R., 3. Salkvist T. (capitán).
Suplentes de Nordsjælland: 15. Akua S., 2. Ankersen P., 29. Bertelsen V., 16. Busk J., 22. Eriksson K., 49. Faber V., 21. Heyde M., 8. Roykjaer N., 37. Sadio L., 9. Solbakken O., 28. Walker M.
Entrenador de Nordsjælland: Olsen J.
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