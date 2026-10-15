Lyon — Crystal Palace: alineaciones y directo

45+4 Final de la primera parte.

45+2 ¡Marcador 2-0! Keito Nakamura asiste a Ernest Nuamah dentro del área, quien sin oposición la mandó al fondo de la red por la esquina izquierda.

45 3 minutos de añadido.

45 Keito Nakamura (Lyon) controla el balón cerca de la frontal del área y dispara, pero el balón se va muy por encima del larguero.

44 El pase diagonal de Chadi Riad (Crystal Palace) no llegó a sus compañeros. El balón salió del campo y el portero del Lyon pondrá el esférico en juego.

42 Walter Benítez salta para blocar el balón tras el saque de esquina, que había sido servido por Tyler Morton para el Lyon.

42 Ernest Nuamah (Lyon) recibió un gran pase dentro del área y tuvo una gran ocasión para marcar. Disparó, pero uno de los defensas despejó el balón magistralmente. Lyon sacará un córner.

41 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) recibe el balón cerca de la frontal del área y dispara, pero un defensa realiza un bloqueo providencial.

40 Quinten Timber (Crystal Palace) encuentra espacios y centra, pero se lamenta de que ningún compañero llegara al balón. El balón se va fuera y el portero del Lyon sacará de puerta.

38 ¡Esfuerzo en vano! Jorgen Larsen (Crystal Palace) cazó el rechace y avanzó hasta la frontal del área, pero su disparo salió flojo y se marchó rozando el poste izquierdo.

36 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) recibe la tarjeta amarilla del árbitro por una falta sobre su rival, pero parece descontento con la decisión.

34 Corentin Tolisso (Lyon) intentó encontrar a Ernest Nuamah, pero dio un pase demasiado fuerte.

34 Tiros totales – 3:2. Estadística actual de tiros a puerta – 2:0.

33 Halis Mera (Lyon) parece haber sufrido un golpe leve, pero da la impresión de que podrá continuar.

31 El partido está detenido temporalmente, Halis Mera (Lyon) está lesionado y las asistencias médicas deben entrar al campo.

31 ¡Qué atajada fantástica de Walter Benítez! Ernest Nuamah (Lyon) remata de cabeza un centro al área. Buscó la escuadra izquierda, pero el arquero logró despejar el balón.

30 El Lyon teje una serie de pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.

27 Corentin Tolisso (Lyon) sufre una leve molestia, pero parece que podrá continuar.

24 Corentin Tolisso (Lyon) está lesionado sobre el césped y el árbitro detiene el juego para que reciba asistencia médica.

22 Ernest Nuamah (Lyon) intentó encontrar a un compañero dentro del área con un gran pase, pero un defensa leyó bien la jugada y se llevó el balón.

21 Yeremi Pino (Crystal Palace) envió un pase largo hacia adelante para Ismaila Sarr, pero se pasó de fuerza y la oportunidad se desvaneció. El balón salió del campo y el Lyon sacará de puerta.

19 Ernest Nuamah (Lyon) intentó regatear a su rival, pero el balón fue despejado fuera del campo.

16 52:48 – últimas estadísticas de posesión.

13 Ismaila Sarr (Crystal Palace) centra al área, pero el balón va muy cerca de Dominik Greif y el portero se hace con él.

12 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) recibe el balón cerca de la frontal del área y remata de primera, pero su disparo se marcha muy por encima del travesaño. Alto, desviado y completamente in精确.

11 Chris Richards (Crystal Palace) tiene la capacidad de hacer saques de banda largos directamente al área, lo que puede generar situaciones muy peligrosas para su equipo.

11 Axel Disasi (Crystal Palace) envía un gran pase a Ismaila Sarr, pero este último no logra crear suficiente espacio para rematar.

8 Corentin Tolisso (Lyon) llega al balón tras el córner y lo manda al fondo de la red junto al poste derecho.

8 Ernest Nuamah (Lyon) intenta enviar el balón desde el córner a la cabeza de uno de sus compañeros.

6 Tyler Morton (Lyon) juega el córner en corto en lugar de centrar al área.

6 Keito Nakamura (Lyon) centra al área desde la banda, pero su pase es bloqueado. El árbitro pita, saque de esquina para el Lyon.

5 Challis Mera (Lyon) intentó filtrar un pase al espacio libre para Zakary Attaamma. Pudo haberlo dejado mano a mano con el portero, pero un defensa de alguna manera logró despejar el peligro.

4 Tyrick Mitchell (Crystal Palace) manda un gran pase al área para Jorgen Larsen. Intenta regatear a su marcador, pero no lo consigue y el balón es despejado.

3 El Crystal Palace parece estar metiéndose en el partido y tiene el control del balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas oportunidades de ataque.

1 El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.

21:46 Lyon pone el balón en juego.

21:45 João Pinheiro ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy.

21:45 Las alineaciones titulares de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles del partido.