Como parte de la 5ª jornada de la fase de liga de la Europa League, el encuentro entre el club turco Beşiktaş y el club israelí Hapoel (Beer-Sheva) fue interrumpido debido a graves disturbios en las gradas del estadio durante 35 minutos. Tras una larga pausa, el partido se reanudó y el equipo de Estambul se impuso con un marcador de 2-1. El partido trasladado a Georgia y los enfrentamientos en la grada

Partido en campo neutral:

Debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad del club israelí a petición de las autoridades turcas, la UEFA decidió trasladar este encuentro a un terreno neutral: Georgia. El inicio del conflicto: En el minuto 25 de juego, con el marcador en

0-0, un aficionado turco levantó una bandera palestina en la grada. Cuando los agentes de seguridad intentaron retirar la bandera, los seguidores del Beşiktaş intervinieron masivamente para protegerla. Intervención policial y pausa: Durante los disturbios, los aficionados arrancaron asientos y los lanzaron contra las fuerzas de seguridad georgianas. En respuesta, la policía utilizó gases lacrimógenos y el árbitro suspendió el partido durante 35 minutos por motivos de seguridad.

Detalles del encuentro Indicadores

Detalles

Fase de la competición Europa League, fase de liga, 5ª jornada Resultado del partido Beşiktaş 2-1 Hapoel (Beer-Sheva) Lugar Georgia (trasladado a campo neutral por decisión de la UEFA) Momento de la interrupción Minuto 25 (con 0-0) , pausa de 35 minutosduración ¿Qué sanciones disciplinarias cree que podría imponer la UEFA al Beşiktaş tras estos eventos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia con sus allegados que siguen la actualidad del fútbol europeo!

Sizningcha, UEFA ushbu voqealardan so‘ng «Beshiktosh» klubiga nisbatan qanday intizomiy jazo choralarini qo‘llashi mumkin?

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