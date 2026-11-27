Se han disputado los encuentros correspondientes a la 5.ª jornada de la fase de liga de la Europa League. En esta jornada, el club italiano Juventus logró una victoria contundente en Turín, consolidando su posición entre los líderes, mientras que el «Crystal Palace» consiguió una victoria épica en casa.

Detalles de los partidos y resultados clave

La gran victoria de la Juventus: Recibiendo al Omonia chipriota en Turín, la Juventus, a pesar de ir por detrás tras el gol de Satka en el minuto 15, se impuso por Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68') y Boga (73'). Tras este triunfo, la Juventus suma 4:1 13 puntos y asciende al 2.º puesto de la tabla (Omonia es 26.º con 6 puntos). Remontada en Londres:

Crystal Palace empezó perdiendo en casa contra el club español Real Sociedadtras un gol deSarr en el minuto 66. Sin embargo, en el minuto 72, Jean-Philippe Mateta empató de penalti, y en el minuto 81, McNeil dio la victoria por 2:1 a los locales (Crystal Palace — 8 puntos, 12.º puesto; Real Sociedad — 5 puntos, 27.º puesto). Empates inesperados:

El club francés Olympique de Lyon (8 puntos, 14.º puesto) no pudo marcar en casa ante el Lillestrøm noruego (2 puntos, 33.º puesto) — 0:0 . Asimismo, el duelo entreSunderland y el club polaco Jagiellonia terminó en empate 1:1 . Europa League. Resultados y actas de la 5.ª jornada

Encuentro

Resultado Goleadores Juventus — Omonia 4:1 Cambiaso (37'), Jeff (43'), Conceição (68'), Boga (73') — Satka (15') Crystal Palace — Real Sociedad 2:1 Mateta (72' pen.), McNeil (81') — Sarr (66') Olympique de Lyon — Lillestrøm 0:0 — Sunderland — Jagiellonia 1:1 Tuterov (47') — Yazovik (52') Alineación de la Juventus:

Neto, Gatti, Lucumí (McKennie, 66), Kelly, Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (Koopmeiners, 66), Cabal (Çelik, 46), Conceição (Kolo Muani, 86), Boga, Jeff (Woltemade, 66). ¿Crees que la Juventus puede convertirse en uno de los principales candidatos al título de la Europa League esta temporada?

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