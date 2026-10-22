Bournemouth — Milan: alineaciones y directo

·33·Deportes
Bournemouth — Milan: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Bournemouth y Milan comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el texto en vivo.

Alineación inicial del Bournemouth: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (capitán), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Suplentes del Bournemouth: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.

Entrenador del Bournemouth: Rose M.

Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 70. Cissé A., 5. De Winter K., 2. Estupiñán P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 23. Tomori F.

Suplentes del Milan: 33. Bartesaghi D., 41. Buie L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modrić L., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.

Entrenador del Milan: Amorim R.

En directo1-0 EN VIVO
17
Yunus Musah (Milan) hace una falta y el árbitro pita.
16🟨
Bafodé Diakité (Bournemouth) no podía esperar otra cosa que una tarjeta amarilla por esa dura entrada. Y es amarilla. Vasilis Fotias no dudó en sacarla del bolsillo.
15
El portero detiene un disparo raso de Ryan Christie (Bournemouth), que iba directo al centro de la portería.
14
El Milán tuvo la oportunidad de marcar de córner, pero el defensa despejó el balón.
13
Ruben Loftus-Cheek (Milán) envía un gran pase al área, pero un defensa intercepta el balón y despeja el peligro. El Milán sacará de esquina.
10
Los jugadores del Bournemouth se tocan el balón con pases cortos.
81-0
Гол! Жастин Клюйверт (Борнмут) тўпни Майк Меньяннинг чўзилган қўли ёнидан дарвозанинг пастки ўнг бурчагига жойлаб қўйди.
7🎯
¡Tras la revisión del VAR, se concede penalti a favor del Bournemouth!
7VAR
El árbitro Vasilis Fotias hizo la señal del VAR y se dirigió al monitor para revisar si hay penalti. ¡A ver qué pasa!
6
Bafodé Diakité (Bournemouth) tiró de la camiseta de su rival y se libró del castigo solo gracias a la generosidad del árbitro.
6
Koni De Winter (Milán) pareció tocar el balón con la mano dentro de su propia área, pero el árbitro dejó seguir. ¡No hay penalti!
6
¡Evanilson (Bournemouth) recibe el centro en el área y conecta un peligroso cabezazo, pero el balón se marcha rozando el poste izquierdo!
5
Gracias a una gran estirada del defensa, el saque de esquina de Bournemouth no trajo consecuencias.
5
Ben Gannon-Doak (Bournemouth) remata a portería tras un pase preciso en el área, pero un defensa bloquea sin querer en la línea de gol. Córner para el Bournemouth.
3
El Milán controla el balón, se pasan y esperan el momento oportuno para atacar.
1
Empezamos, el partido de hoy acaba de arrancar.
00:06
Ўйинни «Милан» бошлаб беради.
00:06
El partido de hoy será dirigido por Vassilis Fotias.
00:06
Las alineaciones iniciales de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes verlas en los detalles del partido.
00:06
Hola y bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Puedes seguir todos los momentos emocionantes del partido por escrito para no perderte nada. Ponte cómodo y disfrútalo.
BournemouthMilanEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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