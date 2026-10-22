Bournemouth — Milan: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Bournemouth y Milan comenzará el 23 de octubre a las 20:00 (hora local).
Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el texto en vivo.
Alineación inicial del Bournemouth: 20. Di Gregorio M., 12. Adams T., 10. Christie R. (capitán), 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Gannon-Doak B., 5. Hill J., 19. Kluivert J., 14. Silva A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.
Suplentes del Bournemouth: 21. Adli A., 55. Allan M., 7. Brooks D., 4. Cook L., 1. Petrovic D., 37. Ryan, 30. Rodriguez A., 15. Smith A., 6. Soler C., 27. Toth A.
Entrenador del Bournemouth: Rose M.
Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 70. Cissé A., 5. De Winter K., 2. Estupiñán P., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 31. Pavlović S., 23. Tomori F.
Suplentes del Milan: 33. Bartesaghi D., 41. Buie L. P., 73. Camarda F., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 34. Hila M., 14. Modrić L., 11. Pulisic C., 12. Rabiot A., 96. Torriani L., 35. Vladimirov V.
Entrenador del Milan: Amorim R.
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